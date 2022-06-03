Almanya, askeri gücünü artırmak için 100 milyar Euro harcamaya hazırlanıyor. Peki, Almanya neler planlıyor? Para nasıl harcanacak, nasıl bütçe oluşacak? İşte detaylar:

Der Spiegel’in haberinde yer alan iddialara göre hangi alanlara kaç milyar euro harcanacağı belirtiliyor. Para öncelikle büyük askeri teçhizat alımı için kullanılacak. En büyük pay hava kuvvetlerine gidecek. İşte Der Spiegel’in listesine göre harcama kalemleri:

Araştırma, geliştirme ve yapay zeka – 422 milyon euro

Yeni navigasyon cihazlarının araştırılması ve ordu için yapay zeka kullanımı için yaklaşık yarım milyar avro harcanacak.

Giyim ve kişisel ekipman – 1.932 milyar euro

Yeni kasklar ve savaş botları da dahil olmak üzere askerleri daha iyi donatmak için paket duyuruldu.

Kara Kuvvetleri – 16,6 milyar euro

Kara kuvvetleri için büyük ölçekli teçhizat temin edilecek. Listenin başında Puma tanklarının güçlendirilmesi yer alıyor. Ek olarak, fonlar “ağır silah taşıyıcılarını” finanse etmek için kullanılacak. Yeni zırhlı personel taşıyıcılar da listede.

Deniz Kuvvetleri – 19.306 milyar euro

Deniz Kuvvetleri de planlamasında büyük ekipmanlara odaklanıyor. Deniz kuvvetleri için daha fazla korvet, ayrıca hala geliştirilmekte olan 126 fırkateynleri ve 212CD sınıfı denizaltılara para harcanacak. Ayrıca donanmanın istek listesinde yeni deniz keşif uçakları, savaş gemileri için yeni bir füze sistemi ve denizaltılar için yeni bir uçaksavar sistemi bulunuyor. Listede ayrıca çok amaçlı savaş botları ve modern bir sualtı tespit sistemi de yer alıyor.

Dijitalleşme – 20.742 milyar Euro

Komuta ve kontrol sistemlerinin dijitalleştirilmesi için de önemli bir bütçe ayrılacak. Birlikler için yeni dijital radyolar ve yeni iletişim uyduları da dahil olmak üzere diğer öğelere yaklaşık 20,7 milyar euro ayrılacak.

Hava Kuvvetleri – 40.908 milyar euro

En büyük pay Hava Kuvvetleri’ne ayrılacak. Yaklaşık 41 milyar euro bütçe ile yeni Eurofighter’lar ve yeni bir nakliye helikopteri satın alınacak. Buna ek olarak, eskimiş Tornado’lar değiştirilecek ve ABD’den F35 jetleri de envantere dahil edilecek. Ek olarak Hava Kuvvetleri’nden hava savunmasının modernizasyonu talepleri de var. Ülke ayrıca hava savunmasını modernize etmek ve AB’nin uzaya dayalı füzesavar savunma sistemi olan TWISTER’ı geliştirmek istiyor.