Koronavirüs aşısı geliştiren BİonTech’in CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya’nın en zenginleri listesinde 93’üncü sırada yer aldı.

Dün açıklanan “En Zengin Almanlar” listesinde ilk sırada 41,8 milyar avroluk servesüpermarket zincirleri Lidl ve Kaufland’ın kurucusu 80 yaşındaki Dieter Schwarz yer aldı.

Listenin ikinci sırasında 21,45 milyar euro servetiyle Coty ve Jacobs Douwe Egberts’in sahibi yer alırken, üçüncü sıradaki isim 20 milyar euroluk servetiyle Wolfgang Porsche ailesi (Porsche, Volkswagen) olarak açıklandı.

Ülkedeki zenginler listesine ilk kez bir Türk girdi. Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin’in serveti 3.9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Aşı üretim kapasitesini artırdı *

Biontech, aşının üretimi için İsviçreli ilaç şirketi Novartis’in Marburg’daki tesisini satın aldığını açıkladı. Birkaç hafta içinde aşı üretimine başlamayı planlayan Biontech, konuyla ilgili basın toplantısında satış işlemlerinin bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

Mainz merkezli Biontech, gereken resmi izinleri alınması halinde, Marburg’daki tesiste 2021’in ilk yarısında 250 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor. Tesisin tam kapasite ile çalışması durumunda şirketin yılda 750 milyon doz aşı üretebilmesi öngörülüyor. Tesis, Biontech’in üzerinde çalıştığı aşının temel maddesini oluşturan mRNA üretimi açısından Avrupa’daki en büyük merkez olacak.

Söz konusu üretim tesisinin ne kadara satıldığı konusunda Biontech de Novartis de bilgi vermedi. İki şirket arasında Çarşamba akşamı imzalanan sözleşmeye göre, üretim tesisinde görevli yaklaşık 300 çalışan, satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Biontech için çalışmayı sürdürecek.