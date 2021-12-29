Altın gram fiyatı için hem ons hem de dolar kuru etkili olurken, yatırımcılar, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL’ sorularına cevap arıyor. İşte 29 Aralık 2021 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (29 ARALIK)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 698 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 686,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 yükselişle 698,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.165 lira, Cumhuriyet altını da 4.757 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.805 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatında, küresel bazda zayıf veri gündemi ve Noel ile yılbaşı tatillerinin birleştirilmesiyle sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek, yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de toptan ve perakende stoklar ile bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 1.810 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.