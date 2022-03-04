Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,96, altının gram satış fiyatı yüzde 5,75, dolar/TL yüzde 2,78 değer kazandı, avro/TL yüzde 0,13 değer kaybetti..

BIST 100 endeksi, en düşük 1.912,23, en yüksek 2.047,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,96 artarak 1.990,75 puandan tamamladı.