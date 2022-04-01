Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,50 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 2,36, dolar/TL yüzde 1,08, avro/TL yüzde 0,81 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.170,24, en yüksek 2.255,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,50 artarak 2.251,68 puandan tamamladı.