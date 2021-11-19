Türkiye’de 2021’in En Beğenilen 50 CEO’su, En Beğenilen 50 CHRO’su ve En Beğenilen 50 CMO’sunun açıklanacağı “Büyülü Gala Geceleri”, 21-22-23 Aralık’da Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilecek. İş dünyasının oylarıyla belirlenen 2021 yılının En Beğenilen CEO, CHRO ve CMO’ları 3 gün, 3 gece sürecek ‘Altın Lider Ödülleri’nde açıklanacak.

Organizasyonu KREA M.I.C.E. tarafından yapılan “Altın Lider Ödülleri” platformuna bugüne kadar tüm Türkiye’den 30 binin üzerinde oy kullanıldı. Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin katılabileceği oylamalar 19 Kasım 2021’de sona erecek ve sonrasında yapılacak değerlendirmeye göre en fazla oy alan liderler, kategoriye göre ilk 50’ye girerek 2021’in Altın Lider’inden biri olarak açıklanacak.

“Büyülü Gala Geceleri” Programa göre 21 Aralık 2021’de Türkiye’nin En Beğenilen 50 CHRO’su, 22 Aralık 2021’de Türkiye’nin En Beğenilen 50 CMO’su ve 23 Aralık 2021’de Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO’su ödülerini sahnede fiziki olarak teslim alacaklar.

İş hayatındaki tüm sektörlerin tüm çalışan ve liderlerine açık ve ücretsiz olan yarışmada her çalışanın “sadece bir oy hakkı” bulunuyor ve SMS altyapısı ile mükerrer oy kullanımı engelleniyor.

“Hedefimiz kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmaktı”

Değişen piyasa koşullarında, şirket başarısında liderlerin özelliklerinin öne çıktığını belirten KREA M.I.C.E.’ın kurucusu Seda Mızraklı Ferik, “C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerden büyük beğeni aldı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak tarif ettiğimiz ‘Altın Lider Ödülleri’nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Şirketlerin liderlerinin bıraktıkları ‘anlamlı izleri’ destekliyoruz” dedi.