- En İyi Kadın Oyuncu Nihal Yalçın, En İyi Erkek Oyuncu Tarhan Karagöz
- En İyi Film Okul Tıraşı
- 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödülleri
- ALTIN PORTAKAL’DA ÖDÜL KAZANAN FİLMLER – TAM LİSTE
- ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI
- ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
- ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
Altın Portakal’da ödül kazanan filmler belli oldu… 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü’nü Ferit Karahan’ın yönettiği “Okul Tıraşı” filmi kazandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 58’ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu’nda yapıldı.
Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın yaptığı gece, Sam’ın konseri ile başladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere birkaç ilçede aynı anda başlayan ve günler süren orman yangını hatırlatarak, Türkiye’nin tarihinde en büyük yangını yaşadıklarını söyledi.
Bu nedenle festival kapsamında hatıra ormanı oluşturduklarını ve ilk fidanları diktiklerini dile getiren Böcek, “Festival bize güç verdi, umut verdi. Festival ve sinema ışığı bir kez daha Antalya ve ülkemizi aydınlattı.” dedi.
En İyi Kadın Oyuncu Nihal Yalçın, En İyi Erkek Oyuncu Tarhan Karagöz
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi “Kafes” filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi ise “Zuhal” filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.
En İyi Film Okul Tıraşı
En İyi Senaryo Ödülü “Okul Tıraşı” filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acet’e, En İyi Yönetmen “Kerr” filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na verildi.
En İyi Film ise Ferit Karahan’ın yönettiği “Okul Tıraşı” seçildi. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan alan yönetmen Karahan, “Bu ödülü, salgından etkilenen ve yaşamını yitiren başta babam olmak üzere tüm Kovid-19 mağdurlarına adıyorum.” dedi.
Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın yaptığı gece, Sam’ın konseri ile başladı.
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödülleri
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda, Övgüye Değer Ödülü’nü “Rewşen” filmiyle Musab Tekin aldı.
Festivalde Kısa Film Jüri Özel Ödülü, “İkinci Gece” filmiyle Ali Tansu Turhan’a, En İyi Kısa Film Ödülü, “Siz Biraz Uzak Kaldınız” filmiyle yönetmen Elif Refiğ’e verildi.
Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda, Övgüye Değer Ödülü “Acı ve Tatlı” filmiyle Didem Şahin’in, Belgesel Film Jüri Özel Ödülü de “Bekleyiş” filmiyle Aslı Akdağ’ın oldu. En İyi Belgesel Film Ödülü ise “Her Şey Dahil” filmiyle Volkan Üce’ye gitti.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise En İyi Uluslararası Film Ödülü, “Libertad” filmiyle Clara Roquet’e, En İyi Yönetmen Ödülü “Aurora” filmiyle Paz Fabrega’ya, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü “Aile” filmiyle Claudia Grob’a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü de “Titanik’i Seyretmek İstemeyen Kör Adam” filmiyle Petri Poikolainen’e verildi.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü “İki Şafak Arasında” filmindeki rolüyle Nezaket Erden ile “Kafes” filmindeki rolüyle Özay Fect paylaştı. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ise “İki Şafak Arasında” filmindeki rolüyle Erdem Şenocak’ın oldu.
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü “Anadolu Leoparı” filmiyle Billur Turan’a, En İyi Kurgu Ödülü “Okul Traşı” filmiyle Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari ve Sercan Sezgin’e verildi.
En İyi Müzik Ödülü’ne “Kerr” filmindeki müzikleriyle Nikos Kypourgos, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’ne “Bağlılık Hasan” filmiyle Özgür Eken layık görüldü.
Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve sinema oyuncusu Cahide Sonku Ödülü’nü Ezgi Baltaş ve Feride Çiçekoğlu paylaştı.
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, “Anadolu Leoparı” filmiyle Emre Kayiş’in, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü de “İki Şafak Arasında” filmi ile Selman Nacar’ın oldu.
SİYAD En İyi Film Ödülü’nü, Necip Çağhan Özdemir “Bembeyaz” filmiyle, FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü’nü de Tayfun Pirselimoğlu, “Kerr” filmiyle aldı.
ALTIN PORTAKAL’DA ÖDÜL KAZANAN FİLMLER – TAM LİSTE
ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
İKİNCİ GECE
Ali Tansu Turhan
EN İYİ KISA FİLM
SİZ BİRAZ UZAK KALDINIZ
Elif Refiğ
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
BEKLEYİŞ
Aslı Akdağ
EN İYİ BELGESEL FİLM
HER ŞEY DAHİL
Volkan Üce
ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Clara Roquet
LIBERTAD
EN İYİ YÖNETMEN
PAZ FABREGA
Aurora
EN İYİ KADIN OYUNCU
CLAUDIA GROB
Aile / The Fam
EN İYİ ERKEK OYUNCU
PETRI POIKOLAINEN
Titanik’i Seyretmek İstemeyen Kör Adam
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
EN İYİ FİLM
OKUL TIRAŞI
Ferit Karahan
DR. AVNİ TOLUNAY JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
İKİ ŞAFAK ARASINDA
Selman Nacar
BEHLÜL DAL EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ
ANADOLU LEOPARI
Emre Kayiş
EN İYİ YÖNETMEN
TAYFUN PİRSELİMOĞLU
Kerr
CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ
EZGİ BALTAŞ
FERİDE ÇİÇEKOĞLU
EN İYİ SENARYO
FERİT KARAHAN
GÜLİSTAN ACET
Okul Tıraşı
EN İYİ KADIN OYUNCU
NİHAL YALÇIN
Zuhal
EN İYİ ERKEK OYUNCU
TARHAN KARAGÖZ
Kafes
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
BAĞLILIK HASAN
Özgür Eken
EN İYİ MÜZİK
NIKOS KYPOURGOS
Kerr
EN İYİ KURGU
SERCAN SEZGİN
FERİT KARAHAN
HAYEDEH SAFIYARI
Okul Tıraşı
EN İYİ SANAT YÖNETMENİ
BİLLUR TURAN
Anadolu Leoparı
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
NEZAKET ERDEN
İki Şafak Arasında
ÖZAY FECHT
Kafes
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
ERDEM ŞENOCAK
İki Şafak Arasında
SİYAD EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ
BEMBEYAZ
Necip Çağhan Özdemir
FİLM-YÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ
TAYFUN PİRSELİMOĞLU
Kerr
Bir cevap yazın