Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiği iddialarını yalanladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, “Hazine ve Maliye Bakanımız @lutfielvan görevinin başındadır” dedi.

Paylaşımında söz konusu haberin linkine de yer veren Altun, şu ifadeleri kullandı:

“Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.

Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!”