14. yüzyıldan kalma nadir görülen leoparlı bir altın madeni para, Londra, Mayfair’deki bir müzayedede 185.000 dolar (yaklaşık 2.8 milyon TL) karşılığında satıldı.

Müzayede evi Dix Noonan Webb’den yapılan basın açıklamasına göre leoparlı sikee bir İngiliz katılımcı tarafından satın alındı.

Madeni para Norfolk’ta 2019 yılında amatör defineci, eski bir araştırmacı Andy Carter tarafından bulundu. Carter, The Guardian’a “Onu bulduğumda kendimi uyuşmuş hissettim ve sonra altın dansı yaptım” diyor.

Carter gazeteye, dört yıl önce emekli olduktan sonra hafta içi çoğu gün metal dedektörüyle aramalar yaptığını söyledi. Parayı bir çiftçinin tarlasında bulmuş, “Toprağı fırçaladığımda büyük bir kedinin arka ayağını gördüm” diyor.

Müzayede evi, paranın 1344 yılının Ocak ayına dayandığını ve sadece yedi ay dolaşımda kaldığını söyledi. Kral Edward III, Avrupa ile ticareti kolaylaştırmak için altın florini tanıtmış.

Dix Noonan Webb danışmanı Nigel Mills madeni paranın “çok iyi durumda” olduğunu söyledi. Dünyada toplam 5 tane olduğu tahmin ediliyor.

Define avcısı Carter ise parayı, bulduğu tarlanın sahibi ile paylaşacağını söyledi: “Eşim yeni bir mutfak istiyor ve ben her zaman bir Land Rover Defender almayı hayal etmişimdir. Ama onu nereye park edeceğimden emin değilim!”