ABD Başkanı Joe Biden’ın benzin istasyonları işleten şirketlere fiyatları düşürme çağrısına Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos’ten tepki geldi.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ABD Başkanı Biden’in yükselen fiyatlarla mücedele yöntemini eleştirdi.

Biden hafta sonu yaptığı açıklamada “Benzin istasyonları işleten ve pompa fiyatlarını belirleyen şirketlere mesajım basit: bu bir savaş ve küresel tehlike zamanı. Ürün için ödediğiniz maliyeti yansıtmak için pompada ödediğiniz fiyatı düşürün.” ifadesini kullanmıştı.

Bezos Biden’ın çağrısının ardından konuya dair bir tweet atarak “Enflasyon Beyaz Saray’ın bu tür açıklamalar yapmasından çok daha büyük bir problem. Bu ya yanlış yönlendirme, ya da piyasanın temel dinamiklerinin derin biçimde yanlış anlaşılması” ifadesini kullandı.

ABD’de benzinin ortalama fiyatı geçen ay galon başına 5.016 dolarla rekor seviyeye yükselmesinin ardından dün itibariyle 4.81 dolarda seyretti.