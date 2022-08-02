Geçtiğimiz yılı 6,5 milyar dolarlık ihracat geliri ile tamamlayan ambalaj sektöründeki büyüme, ekonomi çevrelerinde referans olarak kabul gören ‘İSO Birinci 500 + İkinci 500, İSO 1000’ Büyük Sanayi Kuruluşu listesine de yansıdı. Listede, 42’si Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 65 ambalaj firması yer aldı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün 2021 yılında 2,7 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek, cari açığa pozitif katkının arttığını ifade ederken, ana hedefin T0ürkiye’de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç etmek olduğunu vurguladı.

Üretim, ihracat ve istihdam odaklı çalışan ambalaj sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı sürdürüyor. Sektör, geçen yılı yüzde 26 değer artışı ile 6,5 milyar dolar ihracatla kapattı. En fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Birleşik Krallık, Almanya ve Irak oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin ilk 1000 (Birinci 500 + İkinci 500) Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 2021 yılında 42’si Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 65 ambalaj sektörü firması yer aldı. Ambalaj Sektörünün yıllık değişimine bakıldığında; İSO ilk 1000’de yer alan firmaların sayısının 62’den 65’e yükseldiği; bu 65 firmanın gerçekleştirdiği üretimden satışlarının bir yıl öncesine göre yüzde 43,77 oranında arttığı; ihracatlarının yüzde 32,79 ve çalışan sayılarının yüzde 28,66 arttığı görüldü.

Ambalaj sektöründeki firmaların 2021’de İSO Birinci 500 + İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu firmalarının üretimden satışlarının yüzde 3,1; ihracatlarının yüzde 1,6 ve çalışan sayılarının ise yüzde 1,9’unu oluşturduğu belirtildi.

ÜRETTİĞİMİZİN YARISINI İHRAÇ ETMELİYİZ

İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, ambalaj sektöründe yaşanan büyümenin devam ettiğini söyleyen Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, büyümenin odağında ihracatın yer aldığını söyledi. Sektörün, 2021 yılında 2,7 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek cari açığa yapılan pozitif katkının arttığını belirten Zeki Sarıbekir, “Ambalaj Sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmayı hedeflemeliyiz. Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız.” dedi.

Emtia fiyatları, hammadde sorunu, üretim maliyetlerinde 3 kata varan artışlar, konteyner sıkıntılarının ihracatı olumsuz etkileyen faktörlerin başında geldiğini belirten Zeki Sarıbekir, atık ithalatına karşı olduklarını yineledi. Zeki Sarıbekir, İSO 1000 listesine giren tüm ambalaj üreticilerini tebrik etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.