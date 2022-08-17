Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları 2022 Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Bu yıl rekor katılımın olduğu yarışmaya başvuru yapan 278 ambalaj, 12 farklı kategoride değerlendirildi ve 126 ambalaj ödüle layık görüldü. Finale kalan tüm katılımcıların WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiği Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri Ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek özel bir törende verilecek.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 10’uncuu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ sonuçlandı. Ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcıların son iki yıldır piyasada var olan ambalajlarıyla katıldıkları yarışma yurtiçinden ve yurtdışından yoğun ilgi gördü.

ASD Ambalaj Binası’nda, 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde bir araya gelen Seçici Kurul Üyeleri, yarışma şartnamesinde yer alan 11 kriter doğrultusunda başvuruları değerlendirdi. Kullanım kolaylığı ve üretim kalitesinden çevreye duyarlılığa, tasarımdan özgünlüğe kadar yapılan değerlendirme sonrası toplam 126 ambalaj finale kaldı.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Katma değerli üretimin yolu tasarımdan geçiyor. Ürünün değerine değer katan ve o ürünü ön plana çıkaran ambalajının tasarımıdır. Biz de ASD olarak ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcılarımızı yenilikçi tasarım fikirleri geliştirmelerini desteklemeye büyük önem veriyoruz. Sektörün en prestijli yarışmalarından biri olarak kabul edilen Ambalaj Ay Yıldızları’nı düzenleyerek sektörümüzün bu konudaki yeteneklerini yansıtmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.