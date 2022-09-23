American Airlines uçağında şaşkına çeviren anlar… San José del Cabo Meksika’dan Los Angeles’a giden bir yolcu, uçuş görevlisini yumruklarken görüntülendi. Video kısa sürede internette yayıldı. Yolcu inişte Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda tutuklandı.

Uçaktaki saldırı sonrası soruşturmayı üstlenen FBI’ın açıklamasına göre, Westminster’den 33 yaşındaki Alexander Tung Cuu Le uçağın iniş yapmasının ardından federal bir suç olan uçuş ekibine saldırıdan gözaltına alındı.

Le’ye yönelik suç duyurusuna göre yolcu kalkıştan 20 dakika sonra koltuğunu terk etti ve kahve istemek için görevliyi omuzlarından tutup sarstı. Le ardından uçağın içinde gezmeye, birinci sınıf kabinine oturmaya çalıştı. Uçuş görevlisi koltuğuna dönmesini söylediğinde ise ona yumruklarını gösterip vurmakla tehdit etti.

Uçuş görevlisi durumu pilota haber vermek için giderken bu kez arkasından yaklaşıp kafasına yumruk attı.

Saldırı sonrası birkaç yolcu Le’yi tuttu, elleri ve bacakları kelepçelenip koltuğuna bağlandı.

Uçaktaki görgü tanıkları, Le’nin uçak havalandıktan 20 dakika koltuğundan kalmak, çalışanları tehdit etmek gibi davranışlarda bulunduğunu söyledi.

American Airlines’tan yapılan açıklamada, “Ekip üyelerimize yönelik şiddet eylemleri American Airlines tarafından hoş görülmez. Bu olaya karışan kişinin gelecekte bizimle seyahat etmesine asla izin verilmeyecek ve soruşturmada kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalışacağız. Ekip arkadaşlarımızın ve yolcuların güvenliğini sağlamak için hızlı hareket eden ekibimize profesyonellikleri için teşekkür ederiz” denildi.

Le azami 20 yıla hapis cezasına çarptırılabilir.