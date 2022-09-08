ÖZKA Lastik, başta buğday, mısır ve sorgum olmak üzere birçok tarımsal üründe üretim ve tüketim bazında dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Amerika’da büyüme hedefliyor

Zirai ve iş makineleri lastikleri sektöründe öncü markalardan ÖZKA Lastik, uluslararası arenada boy göstermeye devam ediyor. Üretiminin %70’ini 80’den fazla ülkeye ihraç eden marka; Kocaeli’nde 200.000 m2’lik alanda 3 ayrı fabrikada günlük 220 ton, yılda yaklaşık 1,5 milyon adet üretim gerçekleştirerek Türkiye ekonomisinde güçlü bir yer ediniyor. 2022 sonunda yaklaşık 3.4 Milyar TL ciro hedefleyen ÖZKA, ekilebilir arazilerin büyük bölümünü elinde bulunduran Amerika pazarında 2023 yılı itibarıyla %45 oranında bir iş hacmi artışı hedefliyor.

Amerika pazarında yeni distribütör CMA L.L.C. ile büyüyecek

Dünya nüfusu hızla artarken en temel ihtiyaç olan gıda ürünleri üretimi de önem kazanıyor ve tarım arazilerinin verimi ön plana çıkıyor. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) ‘a göre kentleşmenin bugünkü hızıyla devam etmesi durumunda 2050’de 1,7 milyon kilometrekare toprağın daha şehirlerle örtüleceği, öte yandan gıda ihtiyacını karşılamak için 3,2 ila 8,5 milyon kilometrekare tarım alanına daha ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. Toplam tarım alanları bakımından güçlü bölgeleri kapsayan Amerika ise tarım alanında ciddi bir potansiyeli elinde bulunduruyor. Küresel tarım piyasalarında önemli bir konuma sahip Amerika pazarında toplam ihracat cirosunun yüzde 9’unu elde eden ÖZKA Lastik, distribütörlük anlaşması ile el sıkıştığı CMA L.L.C. ile 2023’te bölgeye ihracatını %45 artırmayı hedefliyor. ABD ve Kanada’da önde gelen lastik distribütörlerinden CMA, ÖZKA markalı tarım ve zirai lastiklerinin yanı sıra iş makinası lastiklerinin de satışını gerçekleştirecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Kanık, hali hazırda güçlü bir büyüme ivmesiyle ilerledikleri Amerika pazarında talebin daha da artacağına ve ticaret hacminin daha da büyüyeceğine inandıklarını, bu talebe karşılık CMA L.L.C. ile daha da güçleneceklerini belirtti. ‘Dünyada tarımsal ürün çeşitliliği ve tarımsal arazilerin genişliği açısından önemli bir potansiyel olan Amerika pazarında 2014 yılından bu yana yer alan bir marka olarak bu talebin daha hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz. Tarımsal teknolojilerin çok geliştiği ve özellikle üretim makinelerinin teknolojiyle yoğun buluştuğu Amerika pazarına kendi teknolojik ürünlerimizle cevap veriyor olmak bizim açımızdan son derece önemli. Bizim en büyük başarılarımızdan birisi her pazarın talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitlilikte ürün gamımızın olmasıdır.’ şeklinde konuşan Kanık, bölgede oldukça etkin bir dağıtıcı firma olan CMA iş birliği ile vites yükselteceklerini belirtti.

Farm Progress Show 2022’de ‘iz bıraktı’

Geçtiğimiz günlerde ABD Iowa’da düzenlenen dünyanın en büyük açık hava tarım fuarı Farm Progress Show’da trendleri yakından takip eden yenilikçi ürün gamı ile fark yaratan ÖZKA Lastik, Amerika pazarında %91 oranında zirai lastikleri ile talep görüyor. Zirai, iş makinesi, hafif ticari araç & kamyonet ve özel amaçlı lastikler olarak dört farklı kategoride üretimi bulunan ÖZKA Lastik, ürün grubu bazında en çok radyal traktör lastiğinin talep gördüğü Amerika pazarında, tarımsal teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha da hızla ivme kazanacak.