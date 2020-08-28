Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Amerika’da da baş gösteren ekonomik baskı, özellikle KOBİ’leri etkiledi. Burada yaşayan Türk KOBİ’leri için ise yeni bir destek programı başlıyor.

Güney Kaliforniya’nın en köklü derneği olan ATASC (Association of Turkish Americans of Southern California), kendi bünyesi altındaki yedi alt dernek ile birlikte Güney Kaliforniya’da yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim ve kültürel alanda ihtiyaçlarına cevap veriyor. ATASC Yönetim Kurulu Başkanı Nilay Senel Nylund, işletmelerin bu döneme hazırlıklı olmaları, dayanıklılık ve pazarlama güçlerini artırmak amacı ile izlemeleri gereken stratejileri öğrenmeleri gerektiğini söylüyor.

Eylül ayında başlayacak programı Nilay Senel Nylund şöyle anlatıyor:

“Bu zorlu dönemde hem mevcut Türk işletmelerine hem de yatırım planlamaları yapan kişilere yönelik Amerikan devletinin sağladığı yardım ve destekleri doğru noktalara ulaştırmak için derneğimiz, KOBİ’leri desteklemek amaçlı hizmet veren Orange County Inland Empire Small Business Development Center (SBDC) ile birlikte üç haftalık bir eğitim program geliştirdi. Program ücretsiz olarak uygulanıp, işletmelere birebir danışmanlık hizmeti de sağlanacak.”

İlgilenenler için davetin linki şöyle:

https://www.eventbrite.com/e/the-entrepreneurs-of-the-covid-era-lessons-in-resilience-and-survival-tickets-117345293933