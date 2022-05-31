Ekonomist Dergisi’nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması’nda yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketlerin ödüllendirildiği “Anadolu 500 Ödül Töreni”, TEB ana sponsorluğunda, TEB Arval ve Doğan Dış Ticaret co-sponsorluğunda, Sanko Holding ve Bera Holding destek sponsorluğunda bugün gerçekleştirildi. Törene video konferans ile katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş insanlarının, yüksek enflasyona dair geçmişteki negatif hatıralarından sıyrılarak metanetini korumasının son derece önemli olduğunu belirterek, “Böylelikle enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışlarını bozmasına müsaade etmeyerek kronikleşen bir enflasyon sarmalına girmeden, güçlenerek yolumuza devam edebiliriz.” dedi.

Bakan Nebati: Enflasyon tüm dünyada yükselişte

Bakan Nebati konuşmasında Türkiye’nin 800 milyar doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşmasında ödül alan şirketlerin katkısının çok büyük olduğunu belirterek, üretimin Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Nebati, hükümet olarak Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayan, üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan herkesin önünü açmaya devam ettiklerini dile getirerek, “Üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve girişimcilerimize farklı alanlarda destekler veriyoruz. Son dönemde bu destekleri selektif bir yaklaşımla artırmaya devam ettik. Şubat ayında duyurduğumuz KGF destekli 60 milyar lira tutarındaki 3 destek programı yanında 100 milyar lirasını ihracatçılarımıza, 50 milyar lirasını da turizmcilerimize tahsis ettiğimiz yeni destek programımız yine bu anlayışımızın eseridir” ifadelerini kullandı. Gerek gıda ve emtia fiyatlarındaki küresel artışların gerek tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle tüm dünyanın önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirten Nebati, ABD ve Avrupa’da son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarının yaşandığına dikkati çekti.

“Nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz”

Bakan Nebati, bu gelişmeleri yakinen takip ettiklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Ülkemizde de enflasyonla mücadele bizim önceliğimizdir. Fiyat istikrarına büyük önem veriyor ve enflasyonla mücadeleye yönelik canla başla çalışıyoruz. Nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele timlerimiz sahada, görevlerini yapıyor. Fiyatları suni olarak şişirenlere tolerans göstermeyeceğiz. Enflasyonu devlet, millet ve iş dünyamızla iş birliği içinde hep beraber yeneceğiz. Bu çerçevede biz tüm kurumlarımızla, Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar Komitelerimizle 7 gün 24 saat seferber olmuş durumdayız. Maalesef Türkiye’nin 80’ler ve 90’larda yaşadığı yüksek enflasyon geçmişi belli ki hafızalarda derin izler bırakmış. Bu yüzden, son dönemde yaşanan kimi artışlar beklentileri ve fiyatlama davranışlarını da orantısız bir şekilde bozuyor. Özellikle siz değerli iş insanlarımızın, yüksek enflasyona dair geçmişteki negatif hatıralarından sıyrılarak metanetinizi korumanız son derece önemlidir. Böylelikle enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışlarını bozmasına müsaade etmeyerek kronikleşen bir enflasyon sarmalına girmeden, güçlenerek yolumuza devam edebiliriz. Anadolu insanımızın bu basirete, feraset ve özveriye sahip olduğuna inancım tamdır. Bizler de bu süreçte gereken tüm adımları eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz.”

Geçmişte kronik hale gelmiş cari açıklardan, bu açıkların finansmanının sıcak parayla yapılmasından ve sermaye akışlarının kesilmesiyle girilen krizlerden ülke olarak çok çektiklerini dile getiren Nebati, bu sorunları kalıcı şekilde çözmek amacıyla Türkiye Ekonomi Modelini tasarladıklarını ifade etti. Bu modelin, makroekonomik istikrarı, finansal istikrarı ve fiyat istikrarını tesis edecek en sağlıklı çözüm olduğuna işaret eden Nebati, şunları kaydetti:

“Modelimizi uygulamaya yakın zamanda başlamamıza rağmen meyvelerini şimdiden almaya başladık. Sanayimizin GSYH içindeki payı önemli bir artış eğilimine girdi. Büyümede, istihdamda, ihracatta hamdolsun oldukça iyi gidiyoruz. Tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde, gece gündüz demeden ülkemiz için, vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz. Modelimizin kazanımlarını tam olarak görmek için elbette zamana ihtiyaç var. Biliyorsunuz yapısal dönüşümler sancılı olur ve zaman alır. Ancak sonrası kazançlı olur, sabrederek çalışanlara bolluk ve bereket olarak döner. Bizler de ‘bu dönüşümü iyi ki yapmışız’ diyeceğimiz günlere doğru inşallah adım adım ilerliyoruz. Bizim üç tane olmazsa olmazımız var, ‘üretim, istihdam ve ihracat’, siz üreteceksiniz, biz destekleyeceğiz. Siz yeni fikirlerle, heyecanlarla geleceksiniz, biz sizin heyecanınıza ortak olacağız. Bu ülkede taş üstüne taş koyanın bizim başımızın üzerinde yeri var. Bakanlık olarak üretmek isteyenin bugüne kadar her daim yanında olduk, bundan sonra da olacağız, önünüzü açacağız.”

“Anadolu Kaplanları’nın Türkiye ekonomisindeki gücü her yıl biraz daha artıyor”

Törenin açılış konuşmasını yapan Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise şunları söyledi:

“Ekonomist Dergisi olarak uzun soluklu, sürdürülebilir araştırmalarla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Bu araştırmalarımızdan biri de Anadolu-500. Anadolu’nun nabzını tutan, gelişimini izleyen, geleceğe mercek tutan bu araştırmamız 18 yıldır devam ediyor. Ana destekçimiz TEB ile 18 yıl önce yola çıktığımızda Anadolu 250 olarak yola çıkmıştık. Ancak kurumsallaşma süreçleri, aile anayasalarıyla şirketlerin daha güçlü temellere oturması, büyüyen cirolar ile birlikte 2010 yılında, Anadolulu sanayicilerin 250 rakamına sığmadığını gördük. Artık 250 yetersiz kalıyordu. Böylece sayıyı 500’e çıkardık. Görüyoruz ki Anadolu Kaplanları’nın Türkiye ekonomisindeki gücü her yıl biraz daha artıyor. İhracatta, istihdamda ve ciroda Türkiye ekonomisinin makro verilerine göre daha güçlü performanslar sergileyerek gayrisafi milli hasıla içindeki yerlerini daha da sağlamlaştırıyorlar. Anadolu’dan çıkan şirketler, büyük gruplar artık bölgesel hatta global güç olma yolunda ilerliyorlar.

Anadolu 500 çalışmamızın ödül töreninde en baştan bu yana ana sponsorumuz ve yol arkadaşımız olan Türk Ekonomi Bankası’nın genel müdürü Ümit Leblebici ve Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan olmak üzere tüm TEB ailesine teşekkür ediyorum. Bu yıl ödül törenimizde Co Sponsorlarımız olan TEB Arval ve Doğan Dış Ticaret’e, destek sponsorlarımız Bera Holding ve Sanko Holding’e teşekkür ediyorum.”

“Dünya zor bir dönemden geçiyor”

İkinci açılış konuşmasını gerçekleştiren TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan da, sundukları ürün, hizmet ve iş birlikleri ile kurumsal müşterilerin finansman ve bankacılık ürünlerine kolay ulaşım sağlamaya pandemi döneminde de devam ettiklerini söyledi.

TEB olarak kurumsal müşterilerinin BNP Paribas’ın yurtdışı bağlantılarından faydalanmasını, yurtdışında yatırım ve ticaret yapmak isteyen müşterilere farklı çözümler sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Yenidoğan, “Dünya olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sonrası dünya büyük bir dalgalanma içinde. Türkiye bu dönemde jepolitik konumuyla

“Anadolu’nun En Büyükleri” oturumu yapıldı

Anadolu 500 ödül töreni kapsamında TEB sponsorluğunda gerçekleştirilen “ANADOLU’NUN EN BÜYÜKLERİ” oturumunda ise Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve Erbakır Grup Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci 2022 yılına ait beklentilerini ve hedeflerini izleyicilerle paylaştılar. Panelin moderatörlüğünü ise TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılık Genel Müdürü Yardımcısı Ömer Yenidoğan gerçekleştirdi.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın sunumuyla gerçekleşen ödül töreni ile, ödül alan şirket ve iş insanları ise şöyle sıralandı:

ANADOLU’NUN EN BÜYÜK 5 ŞİRKETİ

Anadolu’nun en büyük beşinci şirketi: Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayii

Anadolu’nun en büyük dördüncü şirketi: Yıldız Entegre Ağaç Sanayii

Anadolu’nun en büyük üçüncü şirketi: Kardemir

Anadolu’nun en büyük ikinci şirketi: Tiryaki Agro Gıda Sanayi

Anadolu’nun en büyük şirketi: Tosçelik

ANADOLU’NUN EN HIZLI BÜYÜYEN 5 ŞİRKETİ

Anadolu’nun en hızlı büyüyen beşinci şirketi: Sarılar Dış Ticaret

Anadolu’nun hızlı büyüyen dördüncü şirketi: Arslantürk Tarım Ürünleri Sanayi

Anadolu’nun en hızlı büyüyen üçüncü şirketi: Nadir Yağ

Anadolu’nun en hızlı büyüyen ikinci şirketi: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi

Anadolu’nun en hızlı büyüyen şirketi: Aycan Entegre Gıda A.Ş.

ANADOLU’NUN VERGİ ÖNCESİ KÂRI EN YÜKSEK 5 ŞİRKETİ

Anadolu’nun vergi öncesi karı en yüksek beşinci şirketi: Gümüşdoğa Su Ürünleri

Anadolu’nun vergi öncesi karı en yüksek dördüncü şirketi: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi

Anadolu’nun vergi öncesi karı en yüksek üçüncü şirketi: Tiryaki Agro Gıda Sanayi

Anadolu’nun vergi öncesi karı en yüksek ikinci şirketi: Bera Holding

Anadolu’nun vergi öncesi karı en yüksek şirketi: Aydem Yenilenebilir Enerji

ANADOLU’NUN KÂRINI EN ÇOK ARTIRAN 5 ŞİRKETİ

Anadolu’nun karını en çok artıran beşinci şirketi: Gürteks İplik sanayi

Anadolu’nun karını en çok artıran dördüncü şirketi: Unat Yağ Gıda

Anadolu’nun karını en çok artıran üçüncü şirketi: Dardanel Önentaş Gıda Sanayi

Anadolu’nun karını en çok artıran ikinci şirketi: Fistaş Fantezi İplik Sanayi

Anadolu’nun karını en çok artıran şirket: Sasa Polyester

ANADOLU’NUN İHRACATI EN YÜKSEK 5 ŞİRKETİ

Anadolu’nun ihracatı en yüksek beşinci şirketi: Sanko Dış Ticaret

Anadolu’nun ihracatı en yüksek dördüncü şirketi: Erdemoğlu Dış Ticaret

Anadolu’nun ihracatı en yüksek üçüncü şirketi: Altunkaya İnşaat Nakliyat

Anadolu’nun ihracatı en yüksek ikinci şirketi: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi

Anadolu’nun ihracatı en yüksek şirketi: Erbakır

ANADOLU’NUN İHRACATINI EN ÇOK ARTIRAN 5 ŞİRKETİ

Anadolu’nun ihracatını en çok artıran beşinci şirketi: Memişoğlu Tarım Ürünleri

Anadolu’nun ihracatını en çok artıran dördüncü şirketi: Aycan Entegre Gıda A.Ş.

Anadolu’nun ihracatını en çok artıran üçüncü şirketi: Zeki Mensucat

Anadolu’nun ihracatını en çok artıran ikinci şirketi: Altın Ateş Kimya

Anadolu’nun ihracatını en çok artıran şirketi: Safyün Halı Tekstil

ANADOLU’NUN İSTİHDAMI EN YÜKSEK 5 ŞİRKETİ

Anadolu’nun istihdamı en yüksek beşinci şirketi: İmbat Madencilik

Anadolu’nun istihdamı en yüksek dördüncü şirketi: Özdilek AVM ve Tekstil

Anadolu’nun istihdamı en yüksek üçüncü şirketi: Kipaş Mensucat İşletmeleri

Anadolu’nun istihdamı en yüksek ikinci şirketi: Sanko Tekstil İşletmeleri Sanay

Anadolu’nun istihdamı en yüksek şirketi: Köfteci Yusuf Hazır Yemek

ANADOLU’NUN İSTİHDAMINI EN ÇOK ARTIRAN 5 ŞİRKETİ

Anadolu’nun istihdamını en çok artıran beşinci şirketi: Tufan Endüstri Demirçelik

Anadolu’nun istihdamını en çok artıran dördüncü şirketi: Başhan Tarımsal Ürünleri

Anadolu’nun istihdamını en çok artıran üçüncü şirketi: Şirikçiler Tekstil Sanayi ve Ticaret

Anadolu’nun istihdamını en çok artıran ikinci şirketi: Mescier Demir Çelik

Anadolu’nun istihdamını en çok artıran şirketi: Sasa Polyester

ANADOLU 500 KADIN DOSTU ŞİRKETLER

Anadolu’nun kadın dostu beşinci şirketi: Sanko Tekstil

Anadolu’nun kadın dostu dördüncü şirketi: Almaxtex Tekstil

Anadolu’nun kadın dostu üçüncü şirketi: Aunde Teknik Tekstil

Anadolu’nun kadın dostu ikinci şirketi: Özdilek AVM ve Tekstil

Anadolu’nun en kadın dostu şirketi: Köfteci Yusuf

ANADOLU 500’ÜN EN GÜÇLÜ KADIN LİDERLERİ

Anadolu’nun kadın liderinde 5. sıra: Durmazlar Makine Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Durmaz

Anadolu’nun kadın liderinde 4. sıra: İmbat Madencilik Yönetim Kurulu başkanı Nurhayat Minareci

Anadolu’nun kadın liderinde 3. sıra: Şölen Çikolata CEO’su Elif Çoban

Anadolu’nun kadın liderinde 2. sıra: Kipaş Kağıt Üretim İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Senem Öksüz Dedebayraktar

Anadolu’nun kadın liderinde 1. sıra: Şen Piliç Yönerim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ

ANADOLU 500’E EN ÇOK ŞİRKET SOKAN 3 GRUP

Anadolu 500’e En Çok Şirket Gönderen Üçüncü Grup : Erciyes Anadolu Holding

Anadolu 500’e En Çok Şirket Gönderen Üçüncü Grup : Kipaş Holding

Anadolu 500’e En Çok Şirket Gönderen Birinci Grup: Sanko Holding

ANADOLU 500 ONUR ÖDÜLÜ

Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ve

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek…

ANADOLU 500 “Markanın Gücü” TEB ÖZEL ÖDÜLÜ

İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük

ANADOLU 500 “Sürdürülebilirlik Farkındalığı” TEB ÖZEL ÖDÜLÜ

Nuh Çimento CEO Kamil Gökhan Bozkurt