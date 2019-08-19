Anahtar teslim fabrikalar üretiyor
Siirtli Öktem Kardeşler, 2001 yılında Partner Teknik Endüstriyel’i kurdu.
İki kardeş bugüne kadar Irak, Libya, Suudi Arabistan ve Mısır’da 100’ün üzerinde anahtar teslim fabrika yaptı.
Şirketin şu anda da sekiz projede 110 milyon Euro’luk işi devam ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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