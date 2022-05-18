Ankara’da, bugün akşam saatlerinden Perşembe günü sabah saatlerine kadar yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışları görülmesi bekleniyor.

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeleri paylaşarak bugün ve yarın için uyardı. Buna göre, bugün akşam saatlerinden Perşembe günü sabah saatlerine kadar Ankara’nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve zirai don riskine karşı, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteorolojinin Haftalık Hava Tahminleri (19 – 25 Mayıs 2022) ise şöyle: Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, mevsim normalleri altına düşeceği, hafta sonunda tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.X

METEOROLOJİNİN 5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTALARI