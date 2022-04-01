Çin’deki 5 yıldızlı bir otel, ebeveynleri evden çalışan çocuklara bakıcılık yapmayı ve hatta eğitimlerini denetlemeyi teklif ediyor.

Independent’ın haberine göre 12 Mart’ta Şanghay’daki yetkililer, Kovid 19 vakalarındaki artışın ardından yerel halkla öğrencilerin mümkün olan her koşulda evden çalışmalarını istedi. Bu durum birçok ebeveyni evden çalışmaya dönmek zorunda bıraktı.

Buna cevaben Mandarin Oriental Pudong oteli, 7 ila 16 yaşındaki çocuklar için “Gezerek okuma” (Studycation) adlı bir paket oluşturdu. Pakete göre çocuklar pazartesiden cumaya her gün otele gidecek ve çalışmaları bir görevli tarafından denetlenecek.

Günde üç öğün yemeğin dahil olduğu paketin haftalık fiyatı 5 bin 900 Çin Yuanı (yaklaşık 14 bin TL).

Ebeveynler çocuklarını sabah 7’den sonra istedikleri zaman bırakabilir ve akşam 8’den önce alabilir.

Otelin iletişim direktörü Cecilia Yang, “Geçen iki yıl boyunca insanlar eskisi gibi özgürce seyahat edemediğinde ‘gezerek konaklama’ (staycation) ve ‘gezerek çalışma’ (workation) gibi paket fikirlerini zaten tanıtmıştık… Bu sefer de neden çocuklar için bir şey yapmayalım diye düşündük” diyor.

Yang, çocuklar şehir merkezindeki otelin huzurundan ve sessizliğinden yararlanırken ebeveynlerin evden çalışmak için ihtiyaç duydukları alanı ve zamanı geri kazandığını söylüyor.

Otel bu konsepti 16 Mart’ta hayata geçirdi ve şu ana dek 10 civarında paket sattı.