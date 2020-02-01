Apple’dan koronavirüs kararı
Apple, Çin’de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bu ülkedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.
Apple’dan yapılan açıklamada şu ana kadar 200’ü aşkın kişinin ölümüne neden olan ve 20’nin üzerinde ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü nedeniyle Çin anakarada bulunan tüm mağazalarını 9 Şubat tarihine kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
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