Apple’ın bu sonbaharda çıkacak olan Apple Watch serisinde daha büyük bir ekran ve yeni bir tasarım da dahil olmak üzere bir dizi değişiklik getirdiği belirtiliyor. Bloomberg, üst düzey versiyonun standart olanlardan %7 daha büyük bir ekrana sahip olacağını duyurdu.

Bloomberg’in haberine göre Apple, daha büyük ekranlı ve yeni bir tasarıma sahip üst düzey bir Apple Watch’ı piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple Series 7 saatleriyle ekran boyutunu geçen yıl artırdı . Ancak Bloomberg, yeni üst düzey modelin, Seri 7′den %7 daha büyük bir ekranla 2018′den bu yana ilk büyük tasarım değişikliğine sahip olacağını söyledi. Ayrıca sağlam bir tasarıma, daha uzun pil ömrüne ve bir vücut sıcaklığı sensörüne sahip olacak.

Apple Watch satışları, geçen çeyrekte yıllık %12,3 artışla 8,81 milyar dolar gelir bildiren şirketin “Diğer Ürünler” segmentinde yer alıyor. Habere göre değişiklikler, Apple’ın bir Apple Watch satın almamış bir kitleye hitap etmesine yardımcı olabilir.

Rapora göre, Apple’ın 279 dolarlık Apple Watch SE’nin yeni bir versiyonunu da duyurması bekleniyor. SE modelleri genellikle Apple Watch’un önceki sürümlerinde bulunan özellikleri içerir, ancak daha düşük bir fiyata.