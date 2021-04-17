Suzuki’nin Vitara, SX4 S-Cross ve Swift’ten oluşan akıllı hibrit modelleri için, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Üç hibrit modelden birisini tercih edecek olanlara kredi uygulamasıyla birlikte, 10 bin TL takas desteğiyle alım avantajı sunuluyor.

Renault’dan yapılan açıklamaya göre, nisan ayı boyunca sınırlı sayıdaki yeni Megane Sedan için 194 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajları sunuluyor. Yeni Clio, 153 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit fırsatıyla bayilerde satışa sunuluyor. 2020 model yılı Kadjar modelleri ise nisan ayına özel 332 bin TL’den satışa sunuluyor.

Citroen’den yapılan açıklamaya göre nisan ayında Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 327 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL’ye özel 15 ay yüzde 1,19 faiz ile sunuluyor. Berlingo’da 55 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz; Citroen C3, 50 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz ve 160 bin TL’den başlayan fiyatlarla Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor. Berlingo Van 155 bin 500 TL’ye ve 55 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz, Jumper modeli de 80 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz ile satışa sunuluyor.

Dizel otomatik Sprint versiyon Giulietta’lar için nakit alımlarda 27 bin 750 TL’ye varan indirim imkanı sunuluyor. Alfa Romeo’nun sportif SUV’u Stelvio ve sedanı Giulia’ya sahip olmak isteyenlere 70 bin TL değerinde Premium Pack donanım paketi hediye ediliyor. Ay boyunca, sınırlı sayıda 2020 model yılı Giulia ve Stelvio’da 200 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor.

Açıklamaya göre Corsa’ya nisanda 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Yeni Opel Crossland modeline nisan ayında 219 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Nisan ayında, Opel’in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor. Yine nisan ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroom’lardaki yerini alıyor.

Yeni Insignia’da 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği bulunuyor. Nisan ayına özel yeni Opel Insignia, 426 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Opel Combo Life, nisan ayında 100 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsatlar da sunuyor. Combo Life Essential versiyonu ise nisan ayına özel 85 bin TL kredi için 12 ay, 0 faiz seçeneği var. Nisan ayında Combo, 186 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Ayrıca Opel Türkiye’nin nisan kampanyası kapsamında, ÖTV muafiyeti bulunan tüketiciler, Corsa, Astra HB ve Crossland modellerinin yanı sıra nisan ayına özel Grandland X Essential donanımını da tercih edebiliyor.

Nisan ayı boyunca Honda CR-V modellerinde, 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,80 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuluyor. Civic Sedan modelleri için de Honda Finans’a özel kredi koşulları bulunuyor.

Nisan ayında Peugeot modellerinde 200 bin TL’ye kadar yüzde 0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise 1 yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor. Peugeot hafif ticari ailesinde de 100 bin TL için yüzde 0,99 faiz imkanı bulunuyor.

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250.000 TL’ye, BMW X1 ve BMW X2 sDrive16d modellerinde 300.000 TL’ye, BMW 3 Serisi’nde 350.000 TL’ye, Yeni BMW 5 Serisi’nde ise 400.000 TL’ye 0,69 faiz oranı ile kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca Tüm BMW modellerinde tıp doktorları, diş hekimleri, eczacılar, havayolu pilotları, avukatlar, hakimler ve savcılar için özel avantajlar da bulunuyor.

30 Nisan’a kadar geçerli D-Max Kampanyası kapsamında Isuzu yetkili servislerinden D-Max yedek parça temin eden araç sahipleri yüzde 25’e varan oranlarda indirim uygulamasından faydalanmaya devam edecek.Kampanya ile araç sahipleri anlaşmalı kartlarla 5 taksitte ödeme yapabilecek. D-Max Kampanyası kapsamında ayrıca nisan ayı boyunca ‘Ücretsiz Hızlı Check-up’ imkanı sunulacak.

KİA Sportage 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanıyla satışa sunuluyor. (Sportage Cool Benzinli MT ise 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 oranıyla satışta) Ceed ve Ceed STW modelleri de 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla sunuluyor. Kia XCeed ise nisan ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla meraklılarını bekliyor. Picanto, Rio ve Stonic’de 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz ile imkanı var. Bongo, 50 bin TL’ye sıfır faiz 12 ay taksit seçeneğiyle satın alınabiliyor.

C-Serisi Sedan AMG, nisan ayına özel 20.000 TL’ye varan takas desteği ve 2020 model sınırlı sayıda araç için geçerli 599.000 TL’den başlayan fiyatlarla Mercedes-Benz bayilerinde satışa sunuluyor. C-Serisi Estate için nisan ayına özel 355.000 TL’ye kadar kredi kullanımında 12 ay vade avantajı ve %0 faiz oranı imkanı sunuluyor. C-Serisi Coupé ve Cabriolet, 36 aya kadar vade, %1,65 faiz oranı ve 20.000 TL’ye varan takas desteğiyle sunuluyor. Mercedes Finansal Hizmetler Yeni GLB için 335.000 TL, 12 ay, yüzde 1,25 faizli kredi imkanı sunuyor.

Mercedes-Benz E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel, 475.000 TL’ye, 36 ay, yüzde 1,65 faiz oranı fırsatı sunuyor. Yeni Mercedes-Benz GLA için nisana özel 285.000 TL, 36 ay, yüzde 1,65 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, yüzde 0,95 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Mercedes-Benz CLA’da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, yüzde 1,65 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Dacia’nın açıklamasına göre yeni Dacia Sandero Stepway’in ardından, yeni Sandero da showroomlarda görücüye çıktı. Nisan ayında yeni Sandero 160 bin TL liste fiyatı yerine 152 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

Toyota nisan ayına özel kampanyalarını açıkladı. Toyota’nın nisan kampanyaları için ilgili haberimize bakabilirsiniz. Toyota Nisan Kampanyaları