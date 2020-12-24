TÜVTÜRK, araç muayene hizmetinde sosyal teması azaltacak, istasyon bekleme alanlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçecek ve işlemleri kolaylaştıracak bir uygulama geliştirdi. Uygulama ile araç sahipleri, daha önce araç muayene istasyonlarındaki kiosklardan alabildikleri araç muayene sıra numaralarını akıllı telefonları aracılığıyla alabilecek.

TÜVTÜRK, corona virüs pandemisi sürecinde çalışanlarının ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

TÜVTÜRK uygulaması ile vatandaşlar artık araç muayene sıra numaralarını akıllı mobil cihazları üzerinden de alabiliyor.

Uygulama sayesinde araç sahipleri kendi araçlarında veya diledikleri yerde sıralarını rahatlıkla takip edebiliyor.

TÜVTÜRK bu uygulama ile hem istasyon alanlarında ki yoğunluğu hem de araç sahipleri arasındaki sosyal teması azaltmayı ve işlemlerin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

TÜVTÜRK uygulaması, Android sürümlü akıllı mobil cihazlar için Google Play Store, IOS sürümlü cihazlar için APP Store’dan “TÜVTÜRK” ismi ile aratılarak ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.

Akıllı telefon kullanmayan araç sahipleri ise sıra numaralarını istasyonlarda bulunan kiosklardan alabilecekler.

Araç muayene randevuları ise, www.tuvturk.com.tr internet sitesi, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor.