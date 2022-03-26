Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına Dair Yönetmelikte ‘aks’ tanımı tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mili olarak tanımlanır. Yönetmelikte araçların aks durumuna göre “Ücretli karayolunu, tünelleri ve köprüleri kullanacak araçlar geçiş ücreti toplamaya esas olarak aşağıdaki altı sınıfa ayrılır” denilir. Peki, araç sınıfları nelerdir? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sınıf Araçlar Hangileri? Bu makalede bu soruların yanıtlarına bakıyoruz:

ARAÇ SINIFLARI NEDİR?

Öncelikle araç sınıfları nedir? Ücretli karayolunu, tünelleri ve köprüleri kullanacak araçların ödeyeceği ücretler araç sınıflarına yani aks durumlarına göre belirlenir. Köprü ve otoyollarda HGS kullanıcılarının araçları da 6 sınıf üzerinden ücretlendirilir. Motosikletler 6. sınıf araç olarak HGS ye abone olabilir ve 1. Sınıf araç ücretinin yarısı kadar bir ücret ile Otoyol ve Boğaz Köprülerinden geçişlerini yapabilecektir. Eğer HGS kullanıcıları araç sınıfına uygun HGS etiketi kullanmaz ve bu durum süreklilik arz ederse hesapları Kara Listeye alınır.

1. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİ?

Aksları arasındaki mesafe 3,2 m’den kısa olan iki akslı araçlar 1. sınıf araçlardır

2. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİ?

Aksları arasındaki mesafe 3,2 m’den uzun veya eşit olan iki akslı araç.

3. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİ?

Üç akslı araçlar 3. sınıfta yer alan araçlardandır.

4. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİ?

Dört ve beş akslı araçlar 4. sınıf araçlardır.

5. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİDİR?

6. SINIF ARAÇLAR HANGİLERİ?

Motosikletler 6. sınıf araçlardır. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün internet sitesinde 6. sınıf araçlar için şu bilgiler verilir: L3, L4, L5, L7 sınıfı motosiklet… Osmangazi Köprüsü’nün internet sitesinde de şu bilgi yer alır: Motosikletler başka bir araç çekiyorsa toplam aks sayısı dikkate alınarak ücretlendirilir.)

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE ARAÇ SINIFLARI

Osmangazi Köprüsü’nde araç sınıflarına göre ücretlendirme 2022 yılında şöyledir: (Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti için ilgili haberimize de bakabilirsiniz)

ARAÇ SINIFI ​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​ 1 ​184,50​​ ₺ ​2 295,00 ₺ ​3 350,00 ₺ ​4 464,50 ₺ ​5 585,50 ₺ ​6 129,00 ₺

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE ARAÇ SINIFLARI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti araç sınıflarına göre şöyledir:

​ ARAÇ SINIFI ​​ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​ 1 ​ 19,00 ₺ ​2 ​ 25,00 ₺ ​3 ​ 46,50 ₺ ​4 ​ 118,50 ₺ ​5 ​ 147,50 ₺ ​6 ​ ​13,00​ ₺ ​

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE ARAÇ SINIFLARI

1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücreti araç sınıflarına göre şöyledir:

ARAÇ SINIFI 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​ 1 ​200,00​​ ₺ ​2 250,00 ₺ ​3 450,00 ₺ ​4 500,00 ₺ ​5 950,00 ₺ ​6 50,00 ₺

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ve Araç sınıfları

SINIF ARAÇ TİPİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL) 1 AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 8,25 2 AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 10,75 3 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 23,25 4 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 46,00 5 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 61,00 6 MOTOSİKLETLER 3,25

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecek araçlar şöyle paylaşılır:

– 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar, Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları

– Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları(IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM’den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları

– Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

– Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.