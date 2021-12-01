BIST 100 endeksinde ekimde başlayan yükseliş eğilimi rekorları beraberinde getirirken, endeks kasımda bir önceki aya göre yüzde 18,90 değer kazanarak Nisan 2009’dan bu yana en güçlü aylık yükselişini gerçekleştirdi. Endeks, Türk lirası bazında rekor kırmasına karşın kasımda dolar bazında ise yüzde 12,65 değer kaybederek 132 puanla Temmuz 2004’ten bu yana en düşük kapanışını yaparken, aylık bazda son 8 ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Peki aralık ayında borsada nasıl bir seyir bekleniyor? Analistler, borsada yükseliş eğiliminin aralıkta da sürebileceğini, ancak Omicron varyantı ve dünya genelinde şahinleşen para politikalarının küresel pay piyasalarında belirsizlikleri artırdığının unutulmaması gerektiğini bildirdi.

BIST 100 endeksinde ekimde başlayan yükseliş eğilimi, kasımda holding ve banka hisseleri öncülüğünde rekorları beraberinde getirirken, endeks kasımda bir önceki aya göre yüzde 18,90 değer kazanarak Nisan 2009’dan bu yana en güçlü aylık yükselişini gerçekleştirdi.

Dolar bazında bakıldığında ise, kasımda gerileyen BIST 100 endeksinin halen tarihi düşük seviyelerde olması dikkati çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi kasımda tarihte ikinci kez bir ay içerisinde sadece üç gün gerilerken, menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi haricindeki bütün sektör endeksleri aylık bazda yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi haftalık bazda bakıldığında üst üste 7 haftadır yükselirken, bu alanda, Kasım 2020’de başlayıp Ocak 2021’de biten 10 haftalık serinin ardından en iyi performansı sergiledi.

Kasım’da bankacılık endeksi yüzde 14,04 ve holding endeksi yüzde 21,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 31,56 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 2,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen ay, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere yabancı ilgisi de artarken, hisse senedi tarafında üst üste son 4 haftadır net alıcı olan yurt dışında yerleşik kişiler, bu dönemde toplamda net 1 milyar 162,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı.

Özellikle, 15 Kasım’da Garanti BBVA’nın ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın (BBVA) Garanti BBVA hisseleri için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdiğini ve alım fiyatının, gerekli izinlerin alınması durumunda hisse başı 12,20 lira olacağını açıklaması tarihi fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.

Öte yandan, BIST 100 endeksi Türk lirası bazında rekor kırmasına karşın kasımda dolar bazında ise yüzde 12,65 değer kaybederek 132 puanla Temmuz 2004’ten bu yana en düşük kapanışını yaparken, aylık bazda son 8 ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi.

Şubatta 225 puanla yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar bazlı BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi, 510 puan ile Kasım 2010’da görülmüştü.

Analistler, borsada yükseliş eğiliminin aralıkta da sürebileceğini, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı ve dünya genelinde şahinleşen para politikalarının küresel pay piyasalarında belirsizlikleri artırdığının unutulmaması gerektiğini bildirdi.

“Yılı 2.000 puan seviyesinden tamamlayabiliriz”

A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Borsa İstanbul tarafında TL’de zayıflama pay piyasalarının itici gücü olmaya devam ediyor. Yatırımcıların reel varlık olarak gördükleri borsada, hem genele yayılan hem de halka arzlara yoğun ilginin devam ettiğini görmekteyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Nasıl bir Aralık?” sorusunun cevabının kasımın son 5 işlem gününe sığdığına değinen Atılal, şunları kaydetti:

“Tam Kovid-19 etkisinden çıkıyoruz, ekonomiler açık, veriler güçlü, parasal genişlemenin sonuna geliyoruz, ABD ve İngiltere merkez bankaları parasal gevşemeyi azaltıyorlar, Avrupa’da enflasyonda tepe göründü, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ilk defa her yerde beklentilerin üzerinde geliyor, 2022 planlarını aralıkta net görürüz diyorduk ki, Omicron varyantı çıktı ve her şey yine belirsizliğe döndü.

Finansal piyasalar, enflasyonist korkuların devam etmesi ve beklenenden daha erken bir faiz artırımı beklentileri ile bir mola verdiler diyecekken, ani bir riskten kaçınma dönüşü yaşadılar. Kovid-19’un potansiyel olarak aşılara daha dirençli yeni bir varyantının keşfedilmesinin ardından endekslerde genel bir düşüş gördük ve bu durum küresel ölçekte bir dizi kısıtlama korkusuna yol açarken, hem volatilitenin hem de korku endeksinin artmasına neden oldu.”

Atılal, Omicron varyantında hızlı ve etkin yayılma olması halinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentisi olan 2022’de 2 faiz artışını yapamayacağını belirterek, Fed’in likitide azaltımının hızlandırılmasında bile beklemeye geçebileceğini ifade etti.

Buna karşılık, yine de 1-2 haftalık dalgalanma sonrasında önemli merkez bankalarının belirsizlik öncesi gündemine devam etmesini beklediklerini kaydeden Atılal, Borsa İstanbul tarafında ise yatırımcıların reel varlık olarak gördükleri pay piyasalarında hem genele yayılan hem de halka arzlara yoğun ilginin devam ettiğini aktardı.

Atılal, yabancı yatırımcıların da son 3 aydaki alımlarının yükseliş trendinin devam etmesi açısından en önemli göstergelerden olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Düzeltme hareketinin kısmi ve sektörel gelişmelere dayalı olmasını beklemekteyiz. Zaten petrokimya, teknoloji, savunma sanayi, demir-çelik ve otomotiv sektörleri güçlü konumdalar, Omicron etkisinin zayıflaması ile buna havacılık sektörünün de eşlik etmesini, kurda bir dengelenme bandı yakalandığı takdirde ise bankacılık sektöründe süregelen faiz indirimlerinin fiyatlamalara da olumlu yansımasını bekleyebiliriz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda BIST 100 endeksinin yılı 2.000 puan seviyelerinde kapatabileceğini tahmin ediyoruz.”

“1.770 seviyesi önemli destek konumunda bulunuyor”

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da, kasımda küresel pay piyasalarının güçlü bir şekilde rekorları kırarak ilerlediğini ve yıllık bazda getirilerini yüzde 20’lerin üzerine çıkardığını kaydederek, BIST 100 endeksinin de borsaya güçlü yabancı girişiyle benzer bir performans sergilediğini belirtti.

Yabancı sermaye girişi olmasa BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin bu kadar güçlü olmayabileceğini ifade eden Kaya, “Yükselişte yabancı girişi kadar TL’nin değer kaybı süreci, bankalar başta olmak üzere şirketlerin çok iyi gelen 3. çeyrek karlılıkları etkili oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Aralık ayına başlarken gündemde Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden kapanma korkusunun olduğunu aktararak, “Omicron varyantı nedeniyle kapanmalar artıyor. Noel arifesindeki batı ülkelerinin, bu kutlamaları iptal etmesi, geleneksel Noel pazarlarını bile kapatması dikkat çekiyor.” ifadelerini kullandı.

Omicron varyantında çok fazla mutasyon olduğu için aşı etkinliğinin sorgulandığını belirten Kaya, aşıların etkinliğinin netleşme sürecinin piyasalarda kar satışlarına bahane olabileceğini bildirdi.

Kaya, 26 Kasım’da petrol fiyatlarında yüzde 10’u aşan düşüşler gibi piyasalarda aşırı reaksiyonların görülebileceğine değinerek, “Türkiye’de 16 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi indirmesi bekleniyor. Öncesinde diğer şartlar sabit kalmak şartıyla borsadaki yükseliş eğiliminin korunması beklenebilir. Yukarıda 1.900 seviyesi direnç noktası olarak öne çıkabilecekken, 1.770 seviyesi önemli destek konumunda bulunuyor.” dedi.