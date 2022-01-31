Kargo şirketlerine olan ilgi özellikle koronavirüs pandemisi döneminde arttı. İnternet alışverişinin arttığı son günlerde kargo şirketlerinden paket bekleyenler Aras Kargo’nun da hangi saatler arasında çalıştığını merak ediyor. Peki, Aras Kargo saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Aras Kargo hafta sonu açık mı? İşte 2022 Aras Kargo çalışma saatleri…

Aras Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Aras Kargo hafta içi saat 08.30-18.00 arasında müşterilerine hizmet veriyor.

Aras Kargo’da saat kaça kadar adresten alım yaptırabilirim?

Aras Kargo’nun sitesinde bu soruya şu yanıt veriliyor: Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30’a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 ‘a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.

Aras Kargo’da saat kaça kadar şubeye kargo teslim edilebilir?

Aras Kargo bu soruyu ise şöyle yanıtlıyor: Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30’a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00’a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.

Aras Kargo öğle saati açık mı?

Aras Kargo’da öğle arası çalışanların dönüşümlü olarak yemek molasına çıkmasından dolayı ara verilmeksizin işleyiş devam etmektedir. Bundan dolayı öğle saatleri arasında bütün şubeler açıktır ve gönderileri hem teslim almaya hem de teslim etmeye öğlen saatlerinde de devam etmektedir.

Aras Kargo hafta sonu açık mı?

Aras Kargonun hafta sonu çalışma saatleri cumartesi günü sabah saat 09:00’da başlıyor ve kapanış saati ise 15:00. Aras Kargo şubeleri Pazar günü ise kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.

Aras Kargo müşteri hizmetlerine ulaşılmak istendiğinde ise 444 25 52 numaralı telefondan ulaşılarak bilgi alınabiliyor. Firmanın genel merkezi ise Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Aras Plaza, No:2 İstanbul Beykoz, Kavacık güzergâhı üzerinde bulunuyor.