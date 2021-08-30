Çoğunlukla aşılanmamış ya da kısmen aşılanmış kişilere odaklanan yeni çalışma, Kovid-19’un ilk kez Hindistan’da görülün Delta varyantında, İngiltere’de görülen Alfa varyantına kıyasla hastaneye yatış oranlarının daha yüksek olduğunu gösterdi.
- İngiliz bilim insanları araştırma kapsamında, 29 Mart-23 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’de görülen 43 bin 338 vaka üzerinde inceleme yaptı.
- Vakaların yüzde 74’ünü aşısız, yüzde 24’ünün tek doz aşılı ve yaklaşık yüzde 2’sini de tam doz aşılı kişiler oluşturdu.
- Araştırmacılar her 50 kişiden 1’inin, Kovid-19 testinin pozitif çıktıktan sonraki 14 gün içinde hastaneye kaldırıldığını tespit etti.
- Öte yandan hastaları yakalandıkları varyantlara göre değerlendiren araştırmacılar, Delta varyantında hastaneye yatış riskinin Alfa varyantına kıyasla 2 kat daha fazla olduğunu kaydetti.
- Daha önce yürütülen çalışmalarda Delta varyantının diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğu gözlemlenmişti.
- Ancak söz konusu çalışma, Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin hastaneye kaldırılma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Araştırma “The Lancet” dergisinde yayımlandı.
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