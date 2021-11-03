Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu’dan Galler Prensi Charles’ın doğa, dünyanın geleceği ve sürdürülebilirlik için büyük şirketlere yaptığı Terra Carta çağrısına yanıt var…. Arçelik, dünyada iklim krizine karşı söz konusu harekete katılan 44 global şirket arasına katılan ilk Türk şirketi oldu.

Prens Charles bir süre önce büyük şirketleri (Dünya Sözleşmesi) Terra Carta’ya davet etmişti. Prens Charles, Magna Carta’dan ilham alan Terra Carta ile dünya ve doğa Hakları için 50 yıllık bir plana işaret etmiş ve “Tüm sektörlerden ve dünyanın dört bir yanından liderlere, Terra Carta’ya destek vermeye, gelecek on yılda refahı doğa, insanlar ve gezegenle uyumlu hale getirmeleri için acil bir çağrıda bulunuyorum” demişti.

Sürdürülebilirlik temelli plan, doğaya yapılacak yatırımlar ile dünyanın geleceğini korumayı hedefliyor. Terra Carta’nın niyet beyanında , gönüllü taahhütler arasında iklim, biyolojik çeşitlilik ve çölleşme ile ilgili uluslararası anlaşmaların desteklenmesi, düşük sera gazı emisyonlu bir geleceğe uygun yatırım ve finansal akışların sağlanması yer alıyor.

Galler Prensi firmaları daha sürdürülebilir bir geleceği desteklemeye ve gezegeni korumak için daha fazlasını yapmaya çağırıyor.

Charles, sürdürülebilirliği küresel ekonominin tüm yönlerine dahil etmenin önemi hakkında bir yazı kaleme almış “Ayrılmaz bir parçası olduğumuz doğa, Terra Carta’nın kalbinde yer almaktadır. Dünyanın dört bir yanından CEO’ları küresel geçişe öncülük etmeye çağırıyorum” demişti.

ARÇELİK’TEN YANIT VAR

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise yaptığı açıklamada, Arçelik’in Terra Carta davetine katıldığını duyurdu. Bulgurlu, “Galler Prensi tarafından yapılan acil çağrıyı duyduk ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Terra Carta tüzüğü değer yaratmanın merkezine “doğa, insan ve gezegen”i koyuyor ve Arçelik olarak bu ilkelere tamamen bağlıyız.Gezegenimiz için değer yaratmanın ve hepimiz için güvenli bir gelecek sağlamanın yollarını aramaya devam edeceğiz” dedi.