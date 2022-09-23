Toplam 5 milyar doları aşan büyüklüğe sahip Armatür sektöründe ilk genel kurul gerçekleştirildi. İthalatla birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir sektör olduklarını vurgulayan Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, yılın sekiz aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 18,2 artışla 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gökhan Turhan yıl sonu ihracat hedefinin ise 4 milyar dolar olduğunu belirtti. İstanbul Denir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise, zor bir dönemden geçtiklerini ve bu dönemdeki sıkıntıları birlik olarak atlatacaklarını ifade etti.

ARMATÜR Derneği Olağan Genel Kurul toplantısını dernek üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) yapılan toplantıyla gerçekleştirdi. İstanbul Denir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, başarının temelini ‘birlik, beraberlik ve rekaberlik’in oluşturduğunu ifade etti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Armatür sektörü, Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artışla 320,4 milyon dolara yükselirken, Ocak-Ağustos dönemi ihracatı ise yine geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 18,2 artışla 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör, Ağustos ayında 40,7 milyon dolarla en fazla ihracatı Almanya’ya gerçekleştirirken, 16,6 milyon dolarla Irak ikinci sırada, 15,6 milyon dolar ihracatla Rusya üçüncü sırada yer aldı. Sektör 2022 yılı ilk 8 aylık dönemde ise, geçen yılın aynı dönemine göre 341,9 milyon dolarla en fazla ihracatı yine Almanya’ya gerçekleştirdi. İkinci sırada 125,7 milyon dolarla İtalya, üçüncü sırada ise 121,7 milyon dolarla Fransa yer aldı.

2021’DE 3,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

ARMATÜR Derneği’nin amacının ihracat ve dünyadaki pazarlara açılmak olduğunu vurgulayan Gökhan Turhan, “2021’de 2,2 milyar dolarlık bir iç hacme sahiptik. Yaklaşık 3,5 milyar dolar ihracat yaptık. 2022’nin sekiz ayında 2,6 milyar dolar olan ihracatımızı yıl sonunda 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatı ve iç pazar büyüklüğünü artırmak elimizde. İthalatla birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık büyük bir sektörüz. Daha önceden tanınmıyorduk, bilinmiyorduk. Artık Armatür deyince gaz armatürü, su armatürü, vana, musluk, su vanası gibi üretimde kullanılan, hayatın her alanında kullanılan ürünler akla geliyor” dedi.

5 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR

Armatür sektörünün; TÜİK’ten, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı’ndan alınan rakamlarla 2,1 milyar dolarla iç büyüklüğe, 3 milyar dolarla dış büyüklüğe ve 5 milyar dolar gibi bir katma değer yaratan, Türkiye ihracatının yaklaşık 7 katı katma değer yaratan bir sektör olduğunu vurgulayan TİM Başkanvekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Bu takdir edilecek bir sektör. Ama daha gidilecek çok yolumuz var. Tüm dünyada kabul edilecek markalar yaratmamız lazım. Bu alt yapı bizde mevcut” dedi. Zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Tecdelioğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Resesyondan kaynaklı sorunlar hepimizi zorluyor. Bu dönemdeki sıkıntıları birlik olarak atlatacağız. Eximbank’ı zorlayıp kredimizi alalım. Teşvik ve desteklerle ilgili Ticaret Bakanlığı’nı zorlayalım teşvik ve desteklerimizi alalım” ifadelerini kullandı.