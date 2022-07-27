ARMATÜR Derneği, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliğiyle TİM çatısı altındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “Biz bu dernek çatısı altında rekabet ve beraberliği birleştirerek “Rekaberlik”i yaratmaya başladık. Artık birbirimizin üzerine bastığımız haksız bir rekabet ortamında değiliz. Bundan ziyade ihracat odaklı, iş birliği yapan bir çatı altında birleştik” dedi.

Armatür, Valf, Vana, Musluk ve Tesisat Ekipmanları sektörünün yeni dönem rotası belirlendi. ARMATÜR Derneği ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliğinde yapılan sektör toplantısında; ihracat hacmini artırmak, küresel krizin etkileri, yeni pazar hedefleri, firmaların finansal sorunlarına çözüm arayışı, Ar-Ge, teknoloji gibi başlıklar masaya yatırıldı.

İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, sektörün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki ilk toplantısı olduğunu söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleşen toplantıya İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Eximbank Portföy Yöneticisi Recep Can ve sektörün paydaşlarından birçok isim katıldı.

“SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Önceden, TİM çatısı altında temsil edilemeyen bir sektör olduklarını, yeni dönem ile birlikte artık İDDMİB çatısı altında ‘’ARMATÜR’’ün ayrı bir sektör olarak değerlendirilmeye başlandığını söyleyen Turhan, “Biz bu dernek çatısı altında rekabet ve beraberliği birleştirerek “Rekaberlik”i yaratmaya başladık. Artık birbirimizin üzerine bastığımız haksız bir rekabet ortamında değiliz. Bundan ziyade ihracat odaklı, iş birliği yapan bir çatı altında birleştik” dedi.

EXİMBANK ETKİSİ

Eximbank kredilerinin önemine vurgu yapan Gökhan Turhan, Eximbank’ın ihracatı desteklediğini söyledi. Turhan, “Kullanmasanız da Eximbank limitini açtırmanızı öneriyorum. Benim ihtiyacım yok dememek lazım. Eximbank çok iyi fon buluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da çok ciddi destekleri var. Hatta o destekler Eximbank’tan da uygun olabiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yatırımı destekliyor. Yeni bir ürün imal ettiğiniz zaman devlet size arazi, bina ve birçok vergi avantajı verebiliyor. Yurt dışı ihracatlarınızda mutlaka sigorta yaptırmanızı tavsiye ediyorum.” dedi.

RESESYON BEKLENTİSİ

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, önümüzdeki dönemde beklenen resesyondan etkilenmemek için devletten çalışmalar beklediklerini belirtti.

KDV indirimi, vergisel anlamda avantajlar, e-finansa erişim gibi birçok konuda desteğe ihtiyaç duyulan bir döneme girileceğini söyleyen Turhan, “Dünya genelinde beklenen resesyonla beraber sektörlerde daralmalar ve kayıplar yaşanacaktır. Hem devletimizin hem de sanayicimizin bu döneme ilişkin stratejiler belirlemesi gerek. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Ticaret Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda, 300 milyar dolar ihracat hedefine ARMATÜR sektörü olarak ciddi destek vermeye hazırız.” dedi.