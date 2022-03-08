ACME Holding, 2017 yılında kurduğu şirketi Armis Yatak ile hedef büyüttü. ACME Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, 2022’de 110 yeni franchise şube açacaklarını belirtiyor. Şirketin bu yılki ciro hedefi ise 1,5 milyar TL’ye ulaşmak.

Gaziantepli ACME Holding, iplik ve el örgü yünleri, halı, yatak ve yan ürünleri, araç muayene hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Etrofil İplik, Doğu Taşıt Araç Muayene İstasyonları, Artemis Halı ve Armis Yatak markalarıyla bin 300 kişiye istihdam sağlayan ve Yalova, Gaziantep, Kilis, Mersin, İzmir’de üretim gerçekleştiren ACME Holding, perakende sektöründe açacağı yeni şubeler ve ihracattaki büyümeyle birlikte bu yıl 1,5 milyar TL ciro hedefliyor.

2012 yılında Gaziantep’te kurulan Artemis Halı, 1,5 milyon metrekare üretimi ve bin 600 satış noktasıyla halı sektöründe pazar lideri konumunda bulunuyor.

2021 yılını yüzde 75 oranında ihracatla tamamladıklarını söyleyen ACME Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, 70’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve bu yıl Afrika pazarına odaklandıklarını belirtiyor.

Batallı, geçtiğimiz yılı 13 milyon dolar ihracat ile kapatan Artemis Halı’nın bu yılki hedefinin ise 18 milyon dolar olduğunu ifade ediyor…

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