Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021 yılının 9 ayında 32,6 milyon TL net kar elde etti.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında 61,8 milyon TL esas faaliyet karı elde eden Arzum’un geliri Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 döneminde 168,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece yılın 9 aylık gelirini 580 milyon TL’ye ulaştıran Arzum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 artırdı. Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi karı) sonucu da 65,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, şirketin 9 aylık finansal sonuçlarının son derece memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Zadil, 2 yıla yakın süredir devam eden salgın döneminde küçük ev aletlerine ilgi artsa da Arzum’un başarısının yalnızca salgınla ilişkilendirilmesinin güç olacağını belirterek, “Biz stratejilerimizi çok uzun vadeli yapıyoruz. 5 yıllık stratejilerle ilerliyoruz. Bu sonuçların tohumları çok önceden atıldı. Son 5 yıldır hem Ar-Ge hem inovasyon hem de tasarım yatırımlarımızı olabildiğince yükselttik. Şimdi bu yatırımların meyvesini topluyoruz. Tabii bir de çok kuvvetli bir ekibimiz var. Yönetim ekibimiz, çalışanlarımız çok nitelikli. Çok kaliteli iş ortaklarımız var. Başarımızda onların da etkisi büyük.” değerlendirmesinde bulundu.

“Almanya yapılanmamızla Avrupa’daki etkinlik alanımız genişleyecek”

Mete Zadil, global satışla ilgili olarak bundan 5 yıl önce ciddi bir yeniden yapılanmaya gittiklerini belirterek 2016 yılından beri benimsedikleri bu yeni global strateji ile özellikle hedef pazarlarda önemli bir ivme yakaladıklarını aktardı.

Zadil, “Sürdürülebilir ve karlı global satış kanalı büyümesi için gerekli altyapı yatırımlarımızı tamamladık. O dönemden beri sağlıklı, ciddi bir büyümemiz var. Global satış rakamımız her yıl dolar bazında büyüyor. Geçtiğimiz yıl Arzum’un en önemli büyümelerinden biri globalde oldu. Kendi markamızla global satış gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 25’ini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arzum’un yurt dışı pazarlardaki konumunu daha da güçlendirecek bir strateji değişikliğine gittiklerini kaydeden Zadil, şöyle devam etti:

“Globalden sorumlu direktörümüz 2022 yılı sene başından itibaren Almanya ofisimize geçerek batıdaki ülkeleri oradan yönetecek. Bu, bizim için çok önemli bir adım. Böylece daha yerinde ve daha konsantre bir biçimde büyüyeceğiz. Almanya’da zaten yüzde 100’üne sahip olduğumuz Arzum Europe adında bir şirketimiz vardı. Orada bir depo yapılanmamız olacak. Bu oluşumla Almanya’da müşterilerimize yerinde hizmet vereceğiz ve Arzum’u daha da güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt dışı pazarlarda eskiye göre daha lokal bir yaklaşımımız olacak. Son hamlemizle Avrupa pazarındaki etkinlik alanımızı genişleterek şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda globalde daha aktif rol oynamayı istiyoruz.”

“Türkiye’deki modelimizi gittiğimiz ülkelere uygulayacağız”

Arzum CEO’su Zadil, Arzum’un şu an 43 ülkede bulunduğunu belirterek, “Var olduğumuz ülkelerin sayısını artırmaktan ziyade, ben o 43 ülkenin kendi içindeki derinleşmesini çok daha önemli buluyorum. Önümüzdeki dönemde o dengeye daha fazla dikkat ediyor olacağız. Bu ülkelerde daha çok var olmaya çalışacağız. Türkiye’de nasıl güzel bir iş modelimiz varsa aynı modeli gittiğimiz ülkelerde uygulamak bizim için çok değerli. İleriki yıllarda birkaç ülkede de aynen Türkiye’deki pazar paylarımıza ulaşmayı umuyorum. Türkiye’de satış sonrası, pazarlama ve markamızla var olduğumuz gibi o ülkelerde de aynı şekilde görünürlüğümüzün kuvvetli olacağını ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Arzum’un, 55 yıllık sektör birikimiyle, tasarım ve inovasyonu odağına alarak geliştirdiği teknolojik ürünlerle güvenilir ve yenilikçi bir marka olduğunu vurgulayan Zadil, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünümüzle milyonlarca kişiye ulaşarak dünyanın farklı ülkelerinden insanların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Almanya öncelikli olmak üzere Avrupa Birliği en önemli hedef pazarımız. AB’den Balkanlara kadar uzanıyoruz. Doğu tarafımızda da en yakın coğrafya olan Orta Doğu, Türk kahvesini yakından tanıyor. Bu noktada rahat diyalog kurabiliyoruz. Arzum’u tanıyor ve ülkelerinde de Arzum’u tercih ediyorlar. Kuzey Afrika’da Mısır, Fas; Uzak Doğu’da Endonezya, Güney Kore, Çin, Avustralya da eksenimizde. 2009’da Hong Kong’da Asya Pasifik şirketimizi açtık. Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını misyon edinen bir şirketiz. Arzum OKKA’larımız da Türk kahvesinin globalleşme serüvenine makineli çözüm oldu. ‘Dünyaya Türk kahvesini sevdiren marka: Arzum OKKA’ sloganımızla bunun için Avrupa’dan Amerika’ya var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”