Türkiye’de tıbbi cihaz sektörü 3 milyar dolarlık büyüklüğe sahip. Sektörde az sayıda büyük oyuncu var. Bıçakçılar da onlardan biri. Sadece Türkiye’de değil bulunduğu coğrafi bölgede de en büyük üretici durumunda olan şirketin 900’den fazla çalışanı bulunuyor.

Ürün portföyünün temelini oluşturan tek kullanımlık tıbbi cihaz ve ekipmanları ile yerel pazar ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini karşılıyor. Yaşadığımız pandemi sürecinde istihdamında yüzde 5’lik artışa giden Bıçakçılar, önümüzdeki dönemde ortaklıklarla ürün portföyünü genişletmeyi planlıyor.

Şirket, buna yönelik olarak geçtiğimiz günlerde ASELSAN ile bir anlaşma yaptı. ‘Kalp Akciğer Makinesi’ geliştirmek için anlaşma yapan iki şirket, Türk kalp damar cerrahisinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.