Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında üçüncü tur görüşme bugün yapılacak. TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantıda, işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaşacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı Türk-İş’in ev sahipliğinde yapılmıştı.

TRT Haber’in haberine göre ise asgari ücretin bu hafta belli olması bekleniyor.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.