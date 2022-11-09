Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak anket çalışmasına başladı.

TRT Haber’in aktardığı habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor.