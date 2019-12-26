Asgari ücrette kritik gün
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret miktarı bugün belli oluyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bugün saat 14.00’te yapacak. Toplantı sonunda yeni yılda geçerli asgari ücret açıklanacak.
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptığı ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2.578 TL’den geri adım atmayacaklarını ifade etmişlerdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, asgari ücret konusunda “İnşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız” demişti.
MEVCUT ÜCRET 2 BİN 20 LİRA
Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.
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