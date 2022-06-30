Asgari Ücret Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Buna göre, asgari ücret zammı Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi “Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer” şeklinde değiştirildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aldığı zam kararı, mevzuat gereği Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyordu. Bu düzenlemeyle asgari ücret zammının Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesi sağlandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANABİLİR

TRT Haber’in haberine göre ise yeni asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor

Dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün basına kapalı olarak devam etti.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işletmelerin içinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi.

Yeni asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira

2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50’lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.