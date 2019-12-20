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Asgari ücret zammında yeni gelişme: Sendikalar talebini açıkladı

Aralık 20, 2019 0 Yorum 315 Okunma
Asgari ücret zammında yeni gelişme: Sendikalar talebini açıkladı

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in ortak zam talebi açıklandı. Sendikalar asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını talep ediyor.

Türk-İş bu yıl, Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip, ortak bir rakam açıklama kararı almıştı.

Önümüzdeki hafta yapılacak son toplantı öncesi bir araya gelen 3 konfederasyon, asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını talep ediyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti.



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