Son haber… TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık’ta yapılacağını bildirdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı.
Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.
Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14:00’da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14:00’da yapılacak.” dedi.
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