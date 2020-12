İngiltere’nin koronavirüsün yeni mutasyonunun yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke geçici olarak İngiltere’den uçuşları durdurdu. Yaşanan olayın ardından aşılar koronavirüsün yeni türü VUI-202012/01’ye karşı etkili olacak mı? sorusu gündemde. Peki, yeni türe neden VUI-202012/1 adı veriliyor? İşte bilinenler ve şu an için ilk yorumlar

Birleşik Krallık, kısa bir süre önce VUI 202012/01 (İncelenen Varyant, 2020 yılı, 12. ay, varyant 01 – The first Variant Under Investigation) olarak adlandırılan yeni bir varyant bildirmişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada İngiltere’nin duyurduğu ve çok hızlı yayıldığı açıklanan mutasyon geçirmiş yeni Covid-19 türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını söyledi.

Virüs mutasyonunun kendisini endişelendirdiğini dile getiren Spahn, “Varsayım doğruysa, bu mutasyona uğramış virüs önemli ölçüde daha bulaşıcı, yüzde 70’e kadar, o zaman tabii ki çok daha hızlı yayılıyor” dedi.

Virüslerin mutasyona uğramasının normal olduğunu vurgulayan Spahn, “Bugünkü bilgilere göre bu mutasyonun aşı işlemi üzerinde hiçbir etkisi yoktur” dedi.

BİLİM İNSANLARI NE DİYOR? *

Popular Science Türkiye’nin Guardian’dan aktardığı habere göre şu an için bu yeni alt türün daha ciddi hastalıklara yol açması veya aşıya dirençli olması beklenmiyor.

Virüsler her zaman mutasyon geçiriyor. Yeni çıkan alt türlerin çoğu yok oluyor. Bazen ise virüsün davranışını değiştirmeden yayılıyorlar. Çok nadir de olsa, çarpıcı değişimleri tetikleyebiliyorlar. Şimdiyse bilim insanlarının karşı karşıya kaldığı açık bir soru var: Yeni alt tür VUI-202012/01 bu son kategoride mi yer alıyor? Sağlık için daha mı tehlikeli?

İngiliz Hükümeti Sağlık Başdanışmanı Chris Witty “Bu yeni alt türün daha hızlı yayılabileceğinin göz önünde bulundurulduğunu, eldeki verileri çözümlemeye devam ettiklerini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunulduğunu belirten Whitty, “Verileri incelemeye devam ediyoruz. Şu anda bu yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da mevcut aşı ve tedavileri etkileyebileceğine dair henüz bir bulgu yok. Ancak bu görüşün net bir şekilde teyit edilmesi için konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor” diyor.

DEĞİŞİME UĞRAYAN VİRÜS NEDEN ENDİŞE YARATTI *

BBCTürkçe’nin haberine göre ise koronavirüsün bu yeni türüyle ilgili kaygı verici 3 faktör var

Diğer virüs türlerinin hızla yerini alıyor

Virüsün önemli olan bölgelerini etkileyen mutasyonlar var

Bu mutasyonlardan bazıları laboratuvar çalışmalarında virüsün hücreleri etkileme özelliğini artırdığı görüldü

Popsci’nin aktardığı habere göre yeni alt türün ortaya çıkışı korku yaratıyor ancak COVID-19’un daha önce birkaç mutasyon geçirdiğini hatırlamakta fayda var. Ancak bu durumların hiçbirinde, söz konusu alt türlerin hastalığın yayılışını artırdığı bulunmamıştı.

Fakat VUI-202012/01 ‘de durumun böyle olmadığı açık. Bilim insanlarının şimdi bu yeni alt türün etkisine yönelik endişeleri ele alması gerekiyor: Yeni alt tür, ağır COVID-19 vakalarında artışa yol açacak mı, yoksa vaka sayılarını düşürecek mi? Merak edilen diğer soru ise bu yeni alt türün, bazı ülkelerde uygulanmaya başlayan COVID-19 aşılarının sağladığı korumayı atlatıp atlamayacağı.

Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’nın genel müdür yardımcısı Ewan Birney, “Eğer yeni alt tür hastalığın şiddetinde büyük bir etki meydana getirseydi, bunu şimdi görmüş olurduk” diyor.

Birney, aşıların dolaşımdaki virüsün birçok alt türüyle test edildiğini söylüyor. “Bu yüzden, aşıların bu yeni alt türe karşı işe yarayacağını düşünmek için her türden sebep var; fakat belli ki etraflıca testlerin yapılması gerekiyor.”

Bu yeni alt türün tam olarak nerede ortaya çıktığı bilinmiyor. Belki de İngiltere, bu yeni alt türü diğer ülkelerden önce tespit etmiştir. “Fakat bu alt türü ortaya çıkaran mutasyonların İngiltere’de meydana gelmesi ve bu sebeple onu ilk bizim görmemiz de eşit derecede muhtemel” diye ekliyor Birney.