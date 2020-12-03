Tur Assist, pandemide yeni hizmetler ve dijitalleşme yatırımları sayesinde hız kesmedi. Geçen yıl 252 milyon TL olan cirosunda 2020 sonunda yüzde 27’lik artış hedefleyen şirket, 2021’de yeni hizmet alanlarına girmeye hazırlanıyor.

Tur Assist, İspanya’nın önde gelen asistans grubu Mapfre Asistencia’nın Türkiye kuruluşu olarak 1996 yılından bu yana yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda toplam 8 bini aşkın birimiyle 7 gün 24 saat acil hizmetler sunuyor.

Şirket bünyesinde 350’si çağrı merkezi olmak üzere 420’den fazla çalışan bulunuyor. Farklı alanlarda hayatı kolaylaştırıcı paketler sunmayı hedeflediklerini belirten Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, şunları söylüyor: “Oto ve mobilite, sağlık ve sağlıklı kalma, yaşam stili ve rahatlık, güvenlik ve korunma konularına da odaklandık.

Gelişen dijital dünyaya daha fazla ayak uyduran, bu doğrultuda kendini sürekli yenileyen bir şirket olmayı hedefliyoruz. Kurulduğumuz ilk günden bu yana asistans sektöründeki liderliğimizi koruyoruz. Yaklaşık sekiz şirketin faaliyet gösterdiği sektörde, yüzde 45’lik pazar payına sahibiz.”

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.