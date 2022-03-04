Asya’da bugün erken saatlerde Avrupa’nın en büyüğü olan Ukrayna’daki Zaporizhzhia nükleer santralinde çıkan yangının ardından hisse fiyatları düştü.
Japonya’nın gösterge Nikkei endeksi %2,5 ve Hong Kong’da Hang Seng %2,6 düşüşle; Tokyo ve Hong Kong sert düşüşlerle karşı karşıya kaldı.
Asya sabah ticaretinde petrol fiyatları yükseldi, Brent ham petrolü varil başına 112 doların üzerine çıktı.
Ukrayna acil servisleri, başlangıçta olay yerine ulaşmalarının engellendiğini, ancak daha sonra tesise erişmeyi ve yangını söndürmeyi başardıklarını söyledi.
Yetkililerin tesisin güvenliğinin “güvence altına alındığını” söylemesinin ardından piyasalarda endişeler hafifledi.
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