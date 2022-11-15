Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclisi, Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Gürsel Baran’ı seçti.

ATO’dan yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım’da yapılan ilk aşama seçimlerinde, Odanın 160 bin üyesini temsil eden 192’si Meclis üyesi olmak üzere toplam 452 komite üyesi seçilmişti.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO Meclis üyelerinin, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu delegelerini seçmek için ATO’da ikinci kez sandık kuruldu.

Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının denetimindeki seçimler, ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı için tek aday olan Gürsel Baran, oy kullanmaya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve seçimlere kadar ATO’da Meclis Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Deryal ile birlikte geldi. Baran ve Hisarcıklıoğlu, oy zarflarını sandığa birlikte attı.

Saat 13.00 itibarıyla sandıklar kapatıldı ve oylar sayıldı. Gürsel Baran’ın tek listeyle aday olduğu seçimde, ATO’nun 192 Meclis üyesinden 187’si oy kullandı. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde, geçerli 186 oyun 185’ini alan Baran, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Seçim sonuçlarına göre Yönetim Kurulu üyeleri ise Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Naki Demir, Nihat Uysallı, Ömer Çağlar Yılmaz, Temel Aktay ve Yasin Özyolu oldu.

“Kazanan Ankara’dır”

Açıklamada seçime ilişkin değerlendirmesine yer verilen Baran, geniş bir katılımla, kardeşlik ve huzur içinde, ATO’nun asırlık birikimine ve Ahilik geleneklerine yakışır bir seçim geçirdiklerini belirtti.

Baran, 38 bin 565 kişinin yetki belgesi aldığı ve 24 bin 455 üyenin oy kullandığı seçimlerin Oda tarihinin en yüksek katılımlı seçimi olduğuna dikkati çekerek, “192’si Meclis üyesi olmak üzere toplam 452 organ üyeliği için 1628 aday yarıştı. 78 Meclis üyesi kardeşimizin aramıza katılmasıyla birlikte Meclisimizin de yüzde 41’i yenilendi, yaş ortalaması 49 oldu, kadın meclis üyesi sayımız 7’ye yükseldi. Komite üyelerimizle birlikte yenilenme oranı yüzde 58,6 oldu.” bilgisini verdi.

Seçimlerin bir yarış ve rekabet olduğunu, sonuçlar açıklanana kadar geçen süreci kapsadığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

“Bu saatten sonra artık kazanan sadece ve sadece Ankara’dır, ATO üyeleridir. Şimdi, tüm kimlikleri bir kenara bırakarak kaldığımız yerden çalışmaya, üretmeye, üyemize ve şehrimize emek vermeye devam etme zamanı başlamıştır. Bundan sonra tüm enerjimizi, üyelerimiz için, onların hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için, ticaretimizin ve ihracatımızın gelişmesi için, Ankara ekonomisinin ilerlemesi ve büyümesi için ve nihayetinde ülke ekonomisi için harcayacağız.”

Baran, 2023’te ATO’nun da 100’üncü yılını kutlayacaklarını anımsatarak, yeni dönemde yürütecekleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ankara’nın en büyük, Türkiye’nin ikinci büyük sivil toplum kuruluşu olduklarına işaret eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

“Ankara’nın ve ülkemizin geleceği inşa edilirken bizler de elimizi taşın altına koyacağız. Bu ilk günkü şevk ve heyecanı diri tutarak, masada, sahada, üretim ve satış alanlarında, her nerede olursa olsun aynı bilinçle çalışacağız. ATO, Ankara’nın ihtiyacı olan her yerde, üyelerin nefesi olacak, morali olacak, desteği olacak, Ankara’nın sorunları için elini taşın altına koyarak gayret gösterecek. İnşallah ATO’dan iz bırakarak ayrılanlardan oluruz.”

Gürsel Baran hakkında

1960 yılında Siirt’te dünyaya gelen Baran, profesyonel iş hayatına, 1981 yılında kurduğu “Dost Boya İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti” ile adım attı. 2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Baran, iki dönem burada görev yaptı.

1999’dan bu yana ATO Meclis Üyesi olan Baran, ATO Komite Üyesi (1999-2000), ATO Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (2000-2008), ATO Fiyat Tahmin Komisyonu Üyeliği (2002-2009) ve ATO Hesapları İnceleme Komisyon Başkanlığı (2003-2016) görevlerinde bulundu. 2016 ve 2018 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Baran, 8 Kasım 2022’de yapılan ATO Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimlerinde 45 Numaralı Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesinden Meclis Üyesi oldu. Baran, bugün yapılan seçimlerde de yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak güven tazeledi.

Kredi Garanti Fonunda 2017-2018 döneminde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Baran, 2017’den bu yana Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Fuarcılık AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018 yılından bu yana da Gümrük ve Turizm İşletmeleri Başkan Vekilliği ile TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevlerini yürütüyor. 2019 yılından bu yana TDV Mütevelli Heyet Üyesi olan Baran, 2020 yılı başından bu yana da DEİK Denetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getiriyor.

Baran, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) ve Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfında aktif olarak görev yapıyor. İyi derecede Arapça bilen Baran, evli ve 3 çocuk babası. Baran’ın 3 de torunu bulunuyor.x