Koronavirüs salgını ile birlikte alışveriş merkezi (AVM) sektöründe hem yatırımcı hem de perakendeci tarafında zorlu bir süreç yaşanıyor. Yine de sektör yerinde saymıyor. Mevcut duruma adapte olma gayretinde olan AVM’lerde yeni trend rüzgarları esiyor.

Ekonomist Arşivinden

Rekabetin arttığı dünyada mağazaları daha çekici hale getirebilmek için mevcutta var olmayan fonksiyonlar bütüne eklenmeye başladı.

Orta büyüklükteki bir moda markasının içinde bir çiçekçi, büyük metrekareye sahip mağazaların içinde kafe veya kuaför, spor mağazalarının içinde basket potaları göreceğimiz dönemler artık yakın.

Bu anormal dönemin kimse için sürdürülebilir olmadığını söyleyen JLL Türkiye Eş CEO’su Dora Şahintürk, “Geçirdiğimiz bu zorlu süreçte belli kategorilerin cirolarında ciddi artışlar gerçekleşti. Açık hava etkinlikleri, sağlıklı yaşam bilincinin artması ve evde geçirilen sürenin uzaması bu kategorilerin cirolarını tetikledi” diyor.

Önümüzdeki dönemde online ve offline perakendenin AVM’lerde buluşacağı bir dönem olacağına vurgu yapan JLL Tükiye Eş CEO’su Tarkan Ander ise, “Yabancı markaların pazara olan ilgisi her şekilde devam ediyor. Şu an için Uzakdoğu’dan bir yapı market, Avrupa’dan orta ölçekli bir departman mağazanın yakın zamanda giriş yapabileceğini söyleyebiliriz” diye konuşuyor.