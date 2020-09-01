AVM’lere proje-konsept geliştirme, kiralama ve yönetim hizmeti veren KDM Danışmanlık’ın araştırmasına göre, Türkiye’de 65 ilde toplam 434 AVM bulunurken, AVM’lerin pazar değeri 58 milyar dolara (yaklaşık 425 milyar lira) ulaştı.

KDM’nin araştırmasına göre, 2006-2015’te 278, 2016-2020’de 80 yeni AVM açıldı.

Tematik özellikleriyle yarı açık-yarı kapalı 4. nesil AVM döneminde, ülke geneli toplam AVM kiralanabilir alanı 13 milyon metrekareye ulaştı. Pandemi süreci ile birlikte AVM’lerin havalandırma sistemleri, açık hava alanları, hijyen özellikleriyle daha teknik detayları ön plana çıktı.

Araştırmaya göre, Eylül 2020 itibarıyla ülke genelinde 81 ilin 65’inde toplam 434 AVM bulurken, AVM’lerin pazar değeri 58 milyar dolara çıktı. AVM’ler, 520 bin kişiye istihdam sağlıyor.

İSTANBUL İLK SIRADA

Toplam kiralanabilir alan sıralamasında başı İstanbul çekerken, İstanbul’u, Ankara ve İzmir takip ediyor. 1000 kişiye düşen metrekare listesinde ise sıralama Ankara, İstanbul ve Bolu olarak değişiyor.

İlçelere bakıldığında, 1.000 kişiye düşen kiralanabilir alanın en yüksek olduğu yerler ise İstanbul Bakırköy, İzmir Balçova, İstanbul Şişli olarak sıralandı.

Araştırmaya göre, 2019 yılında 1.000 kişiye Türkiye’de 155 metrekare, Avrupa’da 206 metrekare düşüyor.