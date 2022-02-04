Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa’nın COVID-19 pandemisinde bölgenin virüsle mücadelesine “kalıcı barış” sağlayabilecek “uzun bir huzur dönemine” girmeye hazır olduğunu söyledi.

Kluge, iyimserliğini üç ana faktöre bağladı:

Kıta genelinde yüksek aşılama oranları,

Kışın sonunun yaklaşması

Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha hafif geçmesi.

Kluge, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, “Bu daha yüksek koruma dönemi, bize kalıcı barış getirebilecek bir ateşkes olarak görülmelidir” dedi.

Kluge, geçen hafta Avrupa’da yaklaşık 12 milyon yeni COVID-19 vakasının tespit edildiğini, bu rakamın şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olduğunu söyledi. Ancak hastaneye yatışlar ve yoğun bakıma kabul oranları önemli ölçüde yükselmedi.

Ancak Kluge bazı önemli noktaları da vurguluyor. Kluge, Avrupa ülkelerinin öncelikle aşı çabalarını sürdürmeleri, ortaya çıkan yeni varyantları dikkatli bir şekilde takip etmeleri ve insanlara kendilerini korumayı öğretmeleri gerektiğini söylüyor.

Kluge, “En büyük öncelik, tüm ülkeleri bu fırsatı değerlendirebilecekleri ve daha istikrarlı günlere bakabilecekleri bir koruma düzeyine getirmektir. Bu, sınırlar arasında aşı paylaşımında ciddi ve tavizsiz bir artış gerektiriyor” diyor.