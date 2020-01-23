Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (AMB) 2020’nin ilk toplantısında beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25’te bırakıldı.
Avrupa Merkez Bankası, stratejik gözden geçirmenin başladığını, konuyla ilgili kapsam ve zaman çizelgesine yönelik ayrıntıların bugün TSİ ile 17.30’da açıklanacağını bildirdi.
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