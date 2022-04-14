DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, “Kamu ve özel sektör baz alındığında 150 milyar dolarlık bir yatırım Türkiye’yi ve Türk...Daha fazla oku
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugünden itibaren İngiltere'ye yasa dışı yollarla girenler ve 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı giriş yapan...
Ukrayna’nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait “Moskova” isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada,...
Fransa ile İngiltere arasında yer alan Manş Adaları'ndan Jersey'de mahkeme Rus milyarder Abramoviç ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 7 milyar dolarlık...
Finlandiya Başbakanı Marin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Başbakan Magdalena Andersson ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi....
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