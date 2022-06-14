Mücevher sektörünün önemli oyuncularından Atasay, yurtdışı büyümesini hızlandırıyor. Bu yıl yurtiçinde ve yurtdışında 20 mağaza açmayı hedeflediklerini söyleyen Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, Asya ve Uzak Doğu pazarına açılmak için yeşil ışık yakıyor.

Türkiye’de kuyumculuk sektöründe markalaşmanın öncülerinden olan Atasay Mücevherat, iç pazardaki deneyimini yurtdışına taşımaya hazırlanıyor.

Şirket, Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da mücevher sektöründe lüks marka ve ‘isimsiz’ mücevherler arasında kalan tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayarak, bu alandaki boşluğu markalı bir şekilde doldurmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda şirket, hem mağaza açarak hem de e-ihracat kanalıyla büyüyecek. Atasay, geçtiğimiz aylarda Ankara ve Isparta’da yeni mağazalarını açarak yurtiçi mağaza sayısını 151’e çıkarttı.

Marka, yurtdışında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak’la yürütülen Orta Doğu-Körfez Bölgesi yatırımlarını Avrupa’ya taşıdı.

Paris’teki ilk mağaza Qwartz’da açıldı. Diğer mağaza ise Metz Muse Mall’da açıldı. Atasay Kuyumculuk, yurtdışında şu anda 17 mağazasıyla hizmet veriyor. 2022 sonuna kadar yurtiçinde ve yurtdışında 20 mağaza açılması planlanıyor.

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