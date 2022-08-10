Dört yıl önce On Mücevherat tarafından satın alınan Türkiye’nin en eski mücevher markası Storks, adeta küllerinden yeniden doğdu.

Beş mağaza ile devralınan şirket 2023’te 50 şubeye ulaşmayı ve Avrupa’da büyümeyi planlıyor.

Avrupa’da büyümeye hazırlanıyor Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sahneden çekilmek zorunda kalan bazı markalar olduğu gibi, el değiştirdikten sonra yeniden ayağa kalkıp daha emin adımlarla yoluna devam edenler de var.

Temelleri 1997 yılında atılan mücevher markası Storks da dört yıl önce On Mücevherat tarafından satın alınarak atağa geçti. Aslında marka için ‘küllerinden yeniden doğdu’ demek yanlış olmaz.

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